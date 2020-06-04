Премьер-министр Али Асадов обратился к населению в связи с резким ростом случаев заражения коронавирусом (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана, руководитель Оперативного штаба при Кабмине Али Асадов обратился к населению в связи с резким ростом случаев заражения коронавирусом.

Он отметил, что в целях предотвращения коронавирусной инфекции, распространившейся в мире и Азербайджане с февраля, государство и правительство с первых дней принимали и принимают неотложные и решительные меры: «Для оперативного осуществления профилактических и неотложных мероприятий, по распоряжению Президента Азербайджанской Республики от 27 февраля 2020 года, при Кабинете министров был создан Оперативный штаб. Оперативный штаб в соответствии с законом «О санитарно-эпидемиологическом здоровье» объявил в Азербайджане особый карантинный режим с 24 марта по 20 апреля, были отменены массовые мероприятия, закрыты сухопутные границы нашей страны, прекращено сообщение между городами и районами. Для усиления борьбы с коронавирусом поэтапно ужесточался особый карантинный режим. За этот период с целью предотвращения угрозы распространения эпидемии на территории Азербайджана, в соответствии с поручениями главы государства, принимались необходимые меры по всем сферам и направлениям. Эти меры принимаются и сейчас.

Основная цель всех осуществляемых шагов - это защита здоровья и жизни наших граждан. Принятые меры дали положительные результаты и нашли свое отражение в статистических показателях. Исходя из рекомендаций врачей и с учетом статистических данных, с 27 апреля Оперативный штаб начал поэтапное смягчение мер.

В течение карантинного периода основным требованием в обращениях врачей и других официальных лиц является соблюдение санитарно-эпидемиологических и гигиенических правил. Большая часть нашего населения, высоко оценив проделанную работу, проявила солидарность и первоначально соблюдала эти рекомендации и требования.

Но, к сожалению, хочу отметить, что во время последних смягчающих мер большая часть наших граждан не соблюдала установленные правила и рекомендации по изоляции. В результате в последние дни резко возросло число инфицированных.

Исходя из этого, и согласно обращению медицинского штаба, Оперативный штаб сегодня принял следующее решение.

Согласно решению, с 00:00 6 июня до 06:00 8 июня по причине увеличения случаев заражения в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и в Абшеронском районе будет применен жесткий карантинный режим. Соблюдение требований, указанных в решении, является обязательным. Если число случаев заражения будет увеличиваться в других городах и регионах, жесткие меры будут применены и там.

Контроль за исполнением решения возложен на министерство внутренних дел. В заключение хочу еще раз отметить, что главной целью всех принимаемых мер является защита здоровья и жизни наших граждан».

(Текст: Кямаля Сеидова)