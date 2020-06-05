Милли Меджлис в I чтении утвердил поправки в Уголовно-процессуальный кодекс

БАКУ/Trend/ - На сегодняшнем заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса (парламента) обсуждались изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, сообщает в пятницу Trend.

Изменения подготовлены по ряду направлений.

Первое из них связано с поручениями, предусматриваемыми указом Президента Азербайджана «Об углублении реформ в судебно-правовой системе» от 3 апреля 2019 года. Так, с целью повышения прозрачности и доступности правосудия в Кодекс предлагается внести ряд поправок.

Поправки предусматривают применение информационной системы «Электронный суд», добавление новых статей, обеспечивающих в особых случаях продолжение уголовного процесса посредством видеоконференции с использованием преимуществ современных информационно-коммуникационных технологий, проведение непрерывной аудиозаписи всех судебных заседаний для обеспечения в более полной форме объективности судебного исполнения и составление протокола судебного заседания в соответствии с аудиозаписью.

Второе направление касается совершенствования исполнения кассационной жалобы в производстве уголовного обвинения.

Последнее направление связано с процессуальными правилами исполнения по признанию постановлений или других заключительных решений зарубежных судов.

В связи с этим в Уголовно-процессуальный кодекс предлагается внести раздел 59, включающий эти правила.

Этот законопроект вступит в силу с 1 июля 2020 года.

После обсуждений поправки были вынесены на голосование и утверждены в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)