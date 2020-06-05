Спикер парламента Азербайджана обратилась к гражданам в связи с правилами, введенными на выходные (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Вчера премьер-министр Азербайджана Али Асадов обратился к населению.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) сказала председатель парламента Сахиба Гафарова.

Спикер сообщила, что ввиду несоблюдения большинством граждан требований режима карантина в последние дни в стране ухудшилась эпидемиологическая ситуация, возник существенный перевес в числе инфицированных и излечившихся в пользу первых.

«В итоге было принято решение вновь ужесточить режим карантина. Населению городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран и Абшеронского района в субботу и воскресенье запрещено покидать места жительства и нахождения. От граждан требуется строгое соблюдение правил особого режима карантина.

В связи с этим я требую от депутатов, сотрудников Аппарата и Управления делами парламента, чтобы они строго соблюдали правила режима карантина, в обязательном порядке носили маски и другие защитные средства в установленных местах, придерживались санитарно-гигиенические норм. Считаю, что было бы хорошо, если бы эти рекомендации соблюдали и представители медиа, которые освещают сегодняшнее заседание», - подчеркнула Гафарова.

По словам спикера Милли Меджлиса, факт того, что Президент Ильхам Алиев, принимая 3 июня участие в открытии Музея государственной символики в Тертере, использовал защитную маску, должен быть примером для каждого из нас. Она добавила, что каждый гражданин должен осознавать свою ответственность, соблюдая требования и рекомендации Оперативного штаба.

«Каждый должен знать, что в Азербайджане принимаются все необходимые меры для борьбы с коронавирусом. Как отметил Президент Ильхам Алиев во время открытия комплекса ASAN Həyat в Агджабеди, Азербайджан – образцовая страна в области эффективной борьбы с коронавирусом. Международное сообщество, в том числе Всемирная организация здравоохранения, высоко оценило целенаправленные, эффективные и отважные шаги, предпринятые в стране. Эти мероприятия показывают, что в центре осуществляемой в Азербайджане политики стоит защита интересов и здоровья граждан», - подытожила Сахиба Гафарова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова, Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)