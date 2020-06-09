Главе государства пишут: Вы практической работой доказываете, что являетесь Президентом каждого азербайджанца

Политика 9 июня 2020 01:02 (UTC+04:00)
Главе государства пишут: Вы практической работой доказываете, что являетесь Президентом каждого азербайджанца

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву продолжают поступать благодарственные письма. Со всех уголков страны и из-за рубежа наши соотечественники выражают удовлетворение вниманием и заботой главы государства.

Trend со ссылкой на сайт Президента представляет еще несколько писем.

Игбал Акберов и Дуньямалы Агабабаев из города Гейтепе Джалилабадского района пишут: «Уважаемый господин Президент, Под Вашим руководством Азербайджан поднялся на самую высокую вершину современного развития, занял достойное место на международной арене. Ваша забота о развитии ненефтяного сектора в нашей стране дала мощный импульс сельскохозяйственному сектору и обеспечила продовольственную безопасность. Мы видим это и на примере Джалилабадского района. Мы занимаемся выращиванием картофеля. Производимая нами продукция поступает не только на внутренние, но и на зарубежные рынки. В этом году, несмотря на ограничения карантинного режима, Вы создали условия для поставки продукции в Россию. Отправив выращенный картофель, который мы производим тяжелым трудом, в Россию, нам удалось хорошо заработать и улучшить наше благосостояние. Господин Президент, выражаем Вам признательность за все это. Да хранит Вас Аллах!».

Еще одна группа жителей из Джалилабадского района – Мохуббат Алышов, Рамин Бабаев, Мухаммед Мурадов, Баладин Балаев, Рафаддин Мехдиев, Таир Гусейнов и Алигисмет Гасымов пишут: «Дорогой и уважаемый господин Президент, сегодня Вы мобилизовали все силы для защиты Азербайджана и нашего народа от воздействия политико-экономических проблем, царящих в мире, в том числе в соседних с нами странах. Мы, граждане, проживающие в регионах и селах, всегда доверяем Вам. Благодаря принятым Вами дальновидным решениям во время бушующей пандемии коронавируса, Вы спасаете нас от этих бедствий с минимальными потерями. Господин Президент, выражаем Вам глубокую благодарность за организацию экспорта нашей продукции на зарубежные рынки».

Низами Абдуллаев из города Фрязино Московской области России: «Уважаемый господин Президент, я – ветеран Карабахской войны. По воле судьбы в настоящее время живу в России. Этим письмом хочу выразить Вам признательность. Вы своей практической работой доказываете, что являетесь Президентом каждого азербайджанца. Я имею право сказать это. Если вкратце опишу ситуацию, с которой я столкнулся, наверное, все будет ясно. Я обратился к Вам с просьбой оказать помощь моей семье во время этой пандемии. Через несколько дней нам была оказана продовольственная помощь. Увидеть и почувствовать такую заботу, конечно, вызывает гордость. Дорогой Президент, от имени моей семьи выражаю Вам признательность за то, что не оставили нас в беде. Наша семья гордится, что именно Вы являетесь Президентом нашего родного Азербайджана. Да сохранит Вас Аллах!».

Учитель на пенсии из города Гянджа Севиль Бабаева пишет: «Уважаемый Президент, Ваши слова «Здоровье, безопасность, удобство и благополучие людей для нас превыше всего» воодушевляют нас. Мы будто прислонились к горе. Обращение к народу Мехрибан ханым Алиевой, как матери, сестры, бабушки, и подпись в конце обращения «Ваша Мехрибан» достойно самых добрых слов. Эхо этих слов, добрых дел доносится очень далеко. Эти слова, доброе отношение напоминают нам о родителях, членах семьи. Господин Президент, я сказала сестре, что в этот тяжелый период пандемии я увидела, что наш Президент сильнее, способнее, мужественнее, чем я думала. Сестра ответила мне: «Он – сын мудрой личности, великого лидера. Таким и должен быть». Дорогой мой Президент, у меня много слов на сердце. Все они не уместятся в одном письме. Да хранит Аллах Вас и членов Ваше семьи!».

Нурлана Ахмедли и Ильхама Асадова из города Газах пишут: «Уважаемый Президент, меры, своевременно предпринятые Вами по предотвращению распространения в нашей стране пандемии коронавируса, охвативший весь мир, были эффективны на первом этапе борьбы с этим невидимым врагом. Благодаря этому в нашей стране было очень мало больных и смертей. В период карантина согласно Вашим распоряжениям и поручениям были определены пакеты помощи для населения, гражданам была оказана большая помощь. Эффективность этих мер сегодня ощущается еще сильнее. Потому что после смягчения карантинного режима и устранения некоторых ограничений число заразившихся коронавирусом немного выросло. Безусловно, это картина вновь обеспокоила всех нас. В печати читаем и слышим, что для предотвращения этого будут предприняты очередные меры. Уважаемый господин Президент, верим, что благодаря целенаправленным мерам беспокойство будет преодолено. Выражаем Вам признательность за проделанную работу, желаем больших успехов в Вашей внутренней и внешней политике».

Ализаде Гулиев и Исмаил Агаев из города Лянкяран пишут: «Уважаемый господин Президент, большое спасибо за то, что Вы делаете очень многое для народа. Мы видим, что сегодня все страны мира столкнулись с трудностями. Однако благодаря Вам и Мехрибан ханым мы не так сильно ощущаем эти трудности. В результате Вашей заботы в Лянкяране также проводится большая работа. В нашем городе предпринимаются необходимые меры в связи с пандемией коронавируса. Мы очень довольны этим. Покрытие на днях асфальтом улицы М.Гусейнзаде, на которой мы проживаем, очень обрадовало нас. Мы мечтали об этом. Большое спасибо, господин Президент. Мы верим Вам. Верим, что под Вашим руководством достигнем желаемого. Еще раз выражаем Вам признательность».

Сохбет Тагиев из села Айрывенг Гедабейского района пишет: «Господин Президент, село Айрывенг Гедабейского района расположена на границе с врагом. Обновление сегодня в селе Айрывенг электролиний, электрических столбов, трансформаторов безгранично обрадовало жителей. От имени сельчан выражаем Вам признательность за работу, проводимую в нашей республике, Гядабее и селе Айрывенг. Да хранит Аллах Вас и наш Азербайджан!».

Адиля Багирова из города Нафталан пишет: "Уважаемый господин Президент, во время Вашей поездки в Тертерский район, принимая участие в открытии Музея государственных символов, Вы использовали медицинскую маску, что является примером для каждого гражданина Азербайджана. Каждый гражданин должен осознавать личную ответственность, соблюдать требования и рекомендации Оперативного штаба. Кроме того, полная изоляция в конце недели носит цель защиты здоровья граждан. От имени жителей курортного города Нафталана выражаем Вам бесконечную любовь и уважение за всю работу, осуществляемую в это тяжелое время в нашей стране, а также реализуемые социально-экономические проекты и за то, что Вы всегда находитесь с гражданином Азербайджана. Да хранит Всевышний Вас, Вашу семью и нашу нацию!".

Рухсара Насирова из Агджабединского района пишет: "Уважаемый господин Президент, Ваша деятельность, как достойного продолжателя общенационального лидера Гейдара Алиева, очень радует нас - представителей интеллигенции. У нас имеется достаточно фактов, для открытой беседы с молодежью, учениками. Вся эта работа является результатом Вашего напряженного труда, решимости и Вашей любви к народу. В настоящее время, когда весь мир столкнулся с очень тяжелой ситуацией, борется с беспощадной болезнью, в нашей стране были немедленно предприняты превентивные меры. Вы неоднократно выступали с призывами к гражданам, Вы призвали нас поддерживать друг друга, вместе бороться и победить невидимого врага, охватившего весь мир. Вы всегда находились рядом с народом, беспокоились за него, предпринимали меры в связи с этим. Все это повышает нашу веру в Вас. Ваша поездка 3 июня в Агджабеди очень обрадовала нас. Выделение средств для строительства здания новой общеобразовательной школы на 360 ученических мест является примером заботы о нашем образовании, нашем будущем и это очень радует нас - представителей интеллигенции. Господин Президент, мы верим в Вас, опираемся на Вас. Да хранит Вас Всевышний!".

Из Тертерского района пишет Фаиг Мамедов: "Уважаемый господин Президент, от имени спортсменов Тертерского района от души приветствуем Вас, выражаем Вам признательность за то, что подарили нашему району грандиозный Олимпийский спортивный комплекс. В то время, когда пандемия коронавируса охватила весь мир, Вы вместе с Мехрибан ханым не приостановили реализацию новых социальных проектов. Сданный в эксплуатацию в Тертере Олимпийский спортивный комплекс является наглядным примером этому. Мы - молодежь всегда ощущаем Ваше внимание и заботу о спорте, ощущаем это и сегодня. Господин Президент, от имени тертерских спортсменов заверяю Вас, что еще более усердно будем тренироваться в новом сданном в эксплуатацию Олимпийском спортивном комплексе, будем расширять наши ряды молодыми спортсменами и добиваться новых успехов. Да хранит Всевышний Вас и Вашу семью!".

Из Хазарского района Баку пишет Эхтияр Азизов: "Уважаемый Президент, господин Верховный Главнокомандующий, в то время, когда COVID-19 охватил всю планету, благодаря превентивным мерам, предпринимаемым благодаря Вашему глубокому уму, дальновидной политике было своевременно предотвращено широкое распространение этой страшной беды в нашей стране. В противном случае, последствия этой напасти могли бы быть тяжелыми. В эти трудные дни Вы, первая леди Мехрибан Алиева и вся Ваша семья продемонстрировали большую самоотверженность, стали опорой для нашего народа. Вы здоровье народа посчитали важнее экономики, оказали материальную и моральную помощь малообеспеченным семьям, что является проявлением Вашей глубокой любви к народу. Я высоко ценю Вашу деятельность, осуществляемую во имя благосостояния нашего народа, развития Родины и поддерживаю Вас. От себя лично, а также от имени садовников Бакинской компании по благоустройству, где я работаю, выражаю Вам признательность, желаю здоровья. Пусть хранит Вас Всевышний!"

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