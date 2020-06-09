Эксперты Trend и Baku Network примут участие в международной конференции "Вирусный удар COVID-19"

БАКУ/Trend/ - Международный центр геополитического прогнозирования «Восток-Запад» (Казахстан) проводит международную конференцию в онлайн-режиме на тему: "Вирусный удар COVID-19 как реальность вселенской катастрофы: Новые сценарии политических поворотов и экономических бедствий".

В работе международной конференции в качестве спикеров примут участие директор Международного экспертного совета Baku Network Эльхан Алескеров и замдиректора Trend Гюльнара Мамедзаде.

Модератором онлайн-конференции выступит президент Международного центра геополитического прогнозирования «Восток-Запад»,

директор Ассоциации политических исследований г. Нур-Султан Карлыгаш Нугманова.

Мероприятие пройдет в формате Чатем Хаус (Сhatham House Rule) и модерируемой дискуссии, а его ключевыми направлениями станут обсуждение

развития цивилизации в поствирусный период в свете деградации социально-политической системы, оценка очагов социального напряжения, вызванных пандемией, степени влияния на общественно-политическую жизнь акций протестов в зарубежных странах. Фокус экспертов будет направлен на новый постиндустриальный мир, четвертую промышленную революцию, переход мира к 6-му технологическому укладу, риск повышения нестабильности и повышения возможного коллапса мировой системы в условиях резких политических поворотов.

В онлайн-режиме известные эксперты, экономисты и политологи обсудят важнейшие тенденции и возможные сценарии выхода из глобального эпидемиологического кризиса, предложат антикризисные меры для развития экономики, социальной жизни в посткоронавирусный период и новые методы борьбы с экономическими бедствиями.

Спикерами видеоконференции также станут Фикрет Шабанов (Ванкувер, Канада), Владимир Пискурев (Москва, Россия), Валентин Якушик

(Киев-Украина), Ровшан Назаров (Ташкент, Узбекистан), Вадим Козюлин (Москва, Россия), Петр Петровский (Минск, Беларусь), Аркадий Дубнов (Москва, Россия), Гулбаат Рцхиладзе (Тбилиси, Грузия), Марс Сариев (Бишкек, Кыргызстан), Бахтиер Эргашев (Ташкент, Узбекистан), Гела Васадзе (Тбилиси, Грузия), Арам Сафарян (Ереван, Армения), Комрон Хидоятзода (Душанбе, Таджикистан), Азиз Канатбек

(Бишкек, Кыргызстан), Ильгар Велизаде (Баку, Азербайджан), Виктор Ясманн (Германия - США), Элина Мариуца (Женева, Швейцария - Бостон, США).

Представителям СМИ, желающим получить доклады для публикации под эмбарго и/или подключиться к конференции, обращаться по электронным адресам icgp.ew@gmail.com и politassoc@mail.ru или к организатору Карлыгаш Нугмановой через мессенджеры в соцсетях.

Онлайн-конференция «Вирусный удар COVID-19 как реальность вселенской катастрофы: Новые сценарии политических поворотов и

экономических бедствий» пройдет 10 июня с 12:00 до 15:00 часов по московскому времени.

Ссылка для участия в видеоконференции в Zoom: https://icgp-ew.com.

Идендификатор: 603 025 7784.

Пароль: 6ENSsB.

Место: Zoom

Ждем вашего участия!

Для связи с организационным комитетом:

почта: politassoc@mail.ru;

тел.: +7 701 751 08 28.