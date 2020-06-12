Милли Меджлис утвердил во втором чтении поправки в Уголовно-процессуальный кодекс

Политика 12 июня 2020 13:05 (UTC+04:00)
Милли Меджлис утвердил во втором чтении поправки в Уголовно-процессуальный кодекс

БАКУ/Trend/ - На сегодняшнем заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса (парламента) обсуждались изменения для внесения в Уголовно-процессуальный кодекс, сообщает в пятницу Trend.

Изменения подготовлены по ряду направлений.

Первое из них связано с поручениями, предусматриваемыми указом Президента Азербайджана «Об углублении реформ в судебно-правовой системе» от 3 апреля 2019 года. Так, с целью повышения прозрачности и доступности правосудия в Кодекс предлагается внести ряд поправок.

Поправки предусматривают применение информационной системы «Электронный суд», добавление новых статей, обеспечивающих в особых случаях продолжение уголовного процесса посредством видеоконференции с использованием преимуществ современных информационно-коммуникационных технологий, проведение непрерывной аудиозаписи всех судебных заседаний для обеспечения в более полной форме объективности судебного исполнения и составление протокола судебного заседания в соответствии с аудиозаписью.

Второе направление касается совершенствования исполнения кассационной жалобы в производстве уголовного обвинения.

Последнее направление связано с процессуальными правилами исполнения по признанию постановлений или других заключительных решений зарубежных судов.

В связи с этим в Уголовно-процессуальный кодекс предлагалось внести раздел 59, включающий эти правила.

После обсуждений поправки были вынесены на голосование и утверждены во втором чтении.

Они вступят в силу с 1 июля 2020 года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Авиакомпании подали в суд на власти Великобритании из-за введения карантина
Авиакомпании подали в суд на власти Великобритании из-за введения карантина
В здании суда во Франции раздался выстрел, есть погибший
В здании суда во Франции раздался выстрел, есть погибший
Сократился объем грузоперевозок из Турции во Францию
Сократился объем грузоперевозок из Турции во Францию
Loading Bars
Лента новостей
ГЭЦ Азербайджана: Из экзаменационного зала были выдворены 5 абитуриентов с телефонами Общество 13:46
В Азербайджане поселку Бабек присвоен статус города Общество 13:45
Али Ахмедов: С возвращением Гейдара Алиева был положен конец хаосу, анархии и экономическому упадку, созданным властью ПНФА-Мусават Политика 13:42
Завтра в Баку 40, а в районах Азербайджана 42 градуса тепла Общество 13:39
Авиакомпании подали в суд на власти Великобритании из-за введения карантина Европа 13:37
В Азербайджане незначительно увеличились выплаты по обязательным видам страхования Экономика 13:37
В Баку завершилась подготовка к открытию пляжного сезона (ФОТО) Общество 13:37
Джейхун Байрамов обратился к выпускникам 11-х классов Общество 13:28
На 60-летие первый подарок получил от 6-летнего сына – народный артист Гурбан Исмайлов (ФОТО) Интервью 13:27
Турция выпускает лекарство от COVID-19 Турция 13:13
Умайра Тагиева: Ожидаемая высокая температура неблагоприятна не только для метеочувствительных, но и для других людей Общество 13:12
Для повышения конкурентоспособности TRACECA работает над рядом направлений Транспорт 13:08
Ассоциация микрофинансирования Азербайджана занимает особую позицию в международных проектах Бизнес 13:07
Милли Меджлис утвердил во втором чтении поправки в Уголовно-процессуальный кодекс Политика 13:05
У границ Узбекистана с Кыргызстаном и Туркменистаном планируются создать две свободные экономические зоны Узбекистан 13:00
Возбуждено уголовное дело в отношении нарушителей карантина в Баку Происшествия 12:59
Проведение приемных экзаменов в вузы Азербайджана планируется начать с конца июля Общество 12:59
В Азербайджане обсуждается проведение повторного выпускного экзамена для недопущенных абитуриентов Общество 12:55
Милли Меджлис утвердил во втором чтении исполнение госбюджета Азербайджана на 2019 г. Экономика 12:53
В январе-мае грузоперевозки из Турции в Казахстан незначительно сократились Турция 12:48
Возобновлены контейнерные перевозки в направлении Алят-Туркменбаши-Алят Экономика 12:46
В Азербайджане проводится виртуальный "Последний звонок" (ВИДЕО) Общество 12:44
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство дороги в Шабранском районе Политика 12:37
В здании суда во Франции раздался выстрел, есть погибший Европа 12:34
Дипломаты посольства отметили День России забегом на Приморском бульваре Баку (ФОТО) Социум 12:26
Туркменистан и КНР обозначили приоритетные направления экономического сотрудничества Туркменистан 12:23
Этап "Формулы-1" 2020 года в Азербайджане откладывается Общество 12:14
Туркменистан и Региональный центр ООН рассмотрели меры по преодолению кризиса Туркменистан 12:04
TƏBİB дал рекомендации офисным сотрудникам Общество 11:59
Товарооборот Турции с Грузией сократился более чем на $70 млн Турция 11:59
В Баку сменили школы свыше 23 тыс учащихся Общество 11:57
ЕБРР будет сотрудничать с Bank Respublika в рамках новой программы по повышению потенциала финансовых институтов Экономика 11:55
Азербайджанский бизнес расширяет сотрудничество с европейскими странами Бизнес 11:50
США направили в Азербайджан гуманитарную помощь Политика 11:41
Сократился объем грузоперевозок из Турции во Францию Турция 11:35
Двое студентов Бакинской высшей школы нефти были приняты на работу в ведущую швейцарскую компанию ABB Общество 11:30
Крупнейший страховщик Азербайджана приостановил прием клиентов в офисах Экономика 11:28
Сахиба Гафарова встретилась со своими избирателями в формате видеоконференции (ФОТО) Политика 11:26
В Армении за сутки выявили 612 случаев заражения COVID-19 Армения 11:22
В ряде районов Баку приостановлена подача газа Общество 11:14
В Китае за сутки выявили семь новых случаев заболевания COVID-19 Другие страны 11:14
Турция сократила товарооборот с Израилем Турция 11:11
Профессор: Осенью в Азербайджане сезонные заболевания могут усугубить ситуацию с коронавирусом Общество 11:10
Азербайджанская нефть подешевела Энергетика 11:01
Меры борьбы с коронавирусом сильно отразились на международных автомобильных грузоперевозках - TRACECA Транспорт 11:00
За сутки в Грузии выявлено девять случаев заражения COVID-19 Грузия 10:56
ЕБРР планирует открыть третий офис в Узбекистане Узбекистан 10:55
Онлайн-конференция Европейской театральной конвенции с участием представителей Азербайджана (ФОТО) Культура 10:54
Азербайджан незначительно сократил закупку турецкого цемента Турция 10:49
Число случаев коронавируса в Узбекистане превысило 4800 Узбекистан 10:48
Волатильность на рынке драгметаллов в Азербайджане уменьшилась Финансы 10:44
Туркменистан и ПРООН обсудили совместные проекты в рамках устойчивого развития Туркменистан 10:41
В Таиланде с 15 июня отменят комендантский час Другие страны 10:40
Azexport упрощает деятельность предпринимателей-экспортеров Бизнес 10:40
В "Азеришыг" назначены начальники 2 региональных и 10 районных управлений электросетей Экономика 10:38
В Баку владелец объекта крупно оштрафован за вырубку деревьев Общество 10:37
Азербайджанский манат вырос по отношению к евро за прошедшие сутки Финансы 10:36
Для поступления в I классы бакинских школ поступило 43 395 обращений Общество 10:23
Число пассажиров ж/д Азербайджана сократилось на более чем 4 400 человек за 2 дня ужесточенного карантина Экономика 10:21
В Казахстане увеличилось поголовье скота Казахстан 10:18
Открытие туристического сезона в Павлодарской области переносится Казахстан 10:15
Наличие цифрового контента необходимо для создания Умной школы в Азербайджане ИКТ 10:15
Конгресс США инициирует снятие поправки «Джексона-Вэника» в отношении Узбекистана Узбекистан 10:09
Иран и Канада обсудили расследование сбитого Boeing 737 Политика 09:55
Азиатский банк поможет Грузии справиться с последствиями пандемии Грузия 09:47
МИД Венгрии: Должно быть подписано всеобъемлющее соглашение между ЕС и Азербайджаном Политика 09:43
На внеочередной сессии Милли Меджлиса обсудят семь вопросов Политика 09:33
Народный артист Азербайджана Сардар Фараджев: Это сложный период для всех... Социум 09:29
ВС Армении 22 раза нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:29
ЕБРР оценил легкость достижения экономического подъема Азербайджана Финансы 09:28
Число заразившихся коронавирусом в Индии за сутки превысило 10 тыс. Другие страны 09:27
Азербайджан планирует увеличить объем торгового оборота между странами Тюркского совета Бизнес 09:22
Министерство обороны Грузии реализует проектное соглашение с Францией Бизнес 09:12
В Баку значительно сократилось число случаев солнечного удара - Институт географии Общество 09:12
В отдельные дни лета в Азербайджане ожидается аномальная жара Общество 09:11
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 12 июня В мире 08:58
Ученые выделили наименее уязвимую к коронавирусу группу крови В мире 08:56
Первый случай заражения коронавирусом выявлен среди депутатов Мажилиса Казахстана Казахстан 08:51
Число случаев заражения коронавирусом в Бразилии превысило 800 тыс. Другие страны 08:43
В подконтрольных оппозиции районах Сирии переходят на турецкую лиру Турция 08:40
Сильное землетрясение произошло у берегов ЮАР Другие страны 08:29
За сутки в Кыргызстане зарегистрировано 37 новых случаев заболевания COVID-19 Кыргызстан 08:24
США предсказывают участь СССР США 08:12
Сборы по обязательному страхованию имущества в Азербайджане увеличатся в несколько раз Экономика 08:03
Оливер Вархейм: Если Грузия хочет быстрее выполнить соглашение о свободной торговле, мы к этому готовы Грузия 08:00
Зариф 14 и 15 июня посетит Анкару и Москву с официальными визитами Политика 07:58
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 314 заболевших коронавирусом Казахстан 07:45
Жителю Нью-Йорка грозит 20 лет тюрьмы за поджог полицейской машины США 07:26
В Калифорнии застрелен мужчина, ранивший четырех полицейских США 07:04
В Токио поезд сошел с рельсов Другие страны 06:49
США продолжат сокращать свое военное присутствие в Ираке США 06:42
Президент Казахстана назначил выборы членов Сената на 12 августа Казахстан 06:24
Байден пригрозил Трампу военным переворотом США 06:03
В Китае за сутки зафиксированы восемь новых случаев заражения коронавирусом Другие страны 05:41
Трамп: восстановить порядок в Сиэтле можно, мобилизовав Национальную гвардию США США 05:24
Подругу Меган Маркл уволили из-за спора с чернокожей Европа 05:06
Байден заявил, что Трампу позволяют публиковать в Facebook заведомо ложную информацию США 04:45
Япония продлит ограничения на въезд в страну из-за коронавируса Другие страны 04:37
В ООН призвали в условиях пандемии не допустить роста использования детского труда В мире 04:23
МУС назвал "беспрецедентной атакой" санкции США в отношении сотрудников инстанции В мире 04:09
Все новости