Али Ахмедов: С возвращением Гейдара Алиева был положен конец хаосу, анархии и экономическому упадку, созданным властью ПНФА-Мусават

БАКУ/Trend/ - Проходит 27 лет с одного из самых славных дней в истории современного Азербайджана - Дня Национального спасения. Олицетворяющий историческое возвращение общенационального лидера Гейдара Алиева День Национального спасения является переломной точкой в истории Азербайджана после восстановления государственной независимости.

Об этом в пятницу сказал Trend вице-премьер, зампред - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов.

По его словам, с возвращением Гейдара Алиева был положен конец созданному властью ПНФА - Мусават тяжелому и всестороннему кризису, который сопровождался хаосом, анархией, экономическим упадком, инфляцией в 1600 процентов, расширением армянской агрессии, бушующим на севере и юге страны сепаратизмом, международной изоляцией и другими.

"Это, в прямом смысле слова, означало спасение Азербайджана и его независимости. Замысел спасения, которое началось 15 июня 1993 года, составляет основу государственного устройства Азербайджана и его грандиозного развития. Наш народ признателен историческому возвращению Гейдара Алиева за сегодняшнюю стабильность и спокойствие, восхождение и модернизацию. С праздником Национального спасения!", - сказал Али Ахмедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)