МИД Азербайджана и Украины провели политконсультации

БАКУ /Trend/ - Между министерствами иностранных дел Азербайджана и Украины состоялись очередные политические консультации в формате видеоконференции.

Как сообщили в среду Trend в пресс-службе МИД, политические консультации прошли под руководством замминистра Халафа Халафова с азербайджанской стороны и замминистра Василия Боднара - с украинской.

Поприветствовав украинскую делегацию, Халаф Халафов отметил, что политический диалог между министерствами иностранных дел продолжается, несмотря на пандемию. Отметив, что Азербайджан и Украина являются стратегическими партнерами, Халафов сказал, что Азербайджан заинтересован в дальнейшем развитии отношений с Украиной во всех областях, в том числе торгово-экономической, гуманитарной и в сфере регионального сотрудничества.

Было отмечено наличие между двумя государствами политического диалога на высоком уровне.

Боднар поблагодарил Азербайджан от имени Украины за гуманитарную помощь в рамках борьбы с COVID-19. Стороны подчеркнули, что политический диалог на уровне глав Азербайджана и Украины дал сильный импульс динамичному развитию отношений стран. Отметив успешный официальный визит Президента Украины Владимира Зеленского в Азербайджан, Боднар подчеркнул, что в Украине с нетерпением ждут визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Замминистра Халаф Халафов проинформировал украинскую сторону о текущем состоянии переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Он поблагодарил украинскую сторону за решительное осуждение незаконных т.н. "выборов", проведенных на оккупированных территориях Азербайджана. Также он подчеркнул, что Азербайджан всегда поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями касательно переговорного процесса по урегулированию конфликта, существующего на территории Украины.

Выразив удовлетворение взаимной поддержкой двух стран в связи с международно признанной территориальной целостностью, суверенитетом и неприкосновенностью государственных границ, стороны подчеркнули, что эта поддержка будет продолжена на двустороннем, региональном и международном уровнях.

Также были обсуждены вопросы укрепления сотрудничества, взаимоподдержки в рамках международных организаций.

Стороны обменялись мнениями по поводу вопросов, представляющих взаимный интерес в экономической, энергетической, гуманитарной, военно-технической, транспортной, транзитной, сельскохозяйственной сферах, а также в областях здравоохранения, образования, культуры и диаспоры.

Отметив, что для дальнейшего развития экономического сотрудничества между двумя странами имеется большой потенциал, Халафов выразил удовлетворение уровнем товарооборота между Азербайджаном и Украиной в первом квартале этого года. Был отмечен вклад, внесенный в двусторонние экономические отношения по итогам работы заседания азербайджано-украинской совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Киеве в январе этого года. В целях укрепления сотрудничества в соответствующих областях было предложено проводить заседания рабочих групп совместной азербайджано-украинской межправительственной комиссии в формате видеоконференции.

Проинформировав украинскую сторону о крайне важной, с точки зрения альтернативных и многопрофильных грузоперевозок, железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, а также транспортных коридорах Север-Юг, Восток-Запад и Юг-Запад, реализуемых по инициативе и с участием Азербайджана, Халафов отметил, что Украина также может извлечь выгоду из этих проектов.

Коснувшись вопроса торговых домов, действующих в Азербайджане и Украине, стороны подчеркнули значимость взаимного продвижения местных продуктов через эту платформу.

В консультациях, проведенных в формате видеоконференции, также приняли участие посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова и посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

(Текст: Турал Гараджаев)