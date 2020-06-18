Еврокомиссия: Товарооборот между ЕС и Азербайджаном вырос на 55%

БАКУ/Trend/ - В период с 2016 по 2019 год товарооборот между Европейским союзом (ЕС) и Азербайджаном вырос на 55 процентов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время брифинга для прессы после видеоконференции лидеров ЕС и стран программы «Восточного партнерства».

Она отметила, что процветающее восточное соседство отвечает стратегическим интересам Европейского союза.

«Вот почему мы так активно участвуем в создании устойчивого восточного партнерства. Под устойчивостью мы также подразумеваем экономическое процветание, стабильность и безопасность. Сегодня мы обсудили, как сформировать и сфокусировать наше партнерство на период после 2020 года. Мы с лидерами определили пять приоритетов партнерства на ближайшие годы. Прежде всего, мы хотим обеспечить партнерство, ориентированное на экономику, которая создает достойные рабочие места, улучшает связи между нашими странами и открывает новые возможности, особенно для молодежи. Если посмотреть на динамику торговли с 2016 по 2019 годы, объемы двусторонней торговли между ЕС и всеми нашими шестью партнерами по «Восточному партнерству» существенно увеличились. Например, на 55 процентов увеличился объем торговли с Азербайджаном и на 50 процентов - с Украиной. Кроме того, внутрирегиональная торговля выросла более чем вдвое», - сказала Урсула фон дер Лейен.

Она отметила, что вторым важным моментом является партнерство, которое расширяет возможности.

«Эффективное управление, демократические институты, права человека, гендерное равенство, верховенство закона - это все важные ценности для ЕС. Наше третье приоритетное направление - это партнерские отношения в области обеспечения коммуникаций. Мы должны осуществить цифровое преобразование. ЕС будет сотрудничать с восточными соседями в направлении модернизации технологий, предоставления высококачественных инфраструктурных услуг во всем регионе», - сказала президент Европейской комиссии.

Она отметила, что четвертая важная тема - это устойчивое партнерство.

Говоря о пятом приоритете, Урсула фон дер Лейен заявила, что Комиссия продолжит работу для обеспечения ощутимых результатов, которые действительно принесут выгоду гражданам.

(Автор: Ляман Зейналова)