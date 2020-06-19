В прифронтовой зоне открылась еще одна воинская часть азербайджанской армии (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - По поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжается работа, проводимая по повышению боеготовности и улучшению социально-бытовых условий личного состава азербайджанской армии, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в открытии очередной новой воинской части, дислоцированной в прифронтовой зоне.

Министру обороны было доложено, что в воинской части построены административные и служебные здания, установлены системы охранно-пожарной сигнализации и внутренней связи.

В здании имеются конференц-зал, архив и другие служебные помещения, которые оснащены необходимой мебелью и оборудованием.

Было сообщено, что на территории были построены офицерское общежитие и солдатская казарма, которые оснащены мебелью и инвентарем. Здания состоят из рабочих, бытовых, оружейных и других служебных помещений.

В целях организации караульной службы на территории воинской части были также построены караульный городок и караульный дом.

Медпункт оснащен современным медицинским оборудованием, мебелью и инвентарем. Здесь имеются стоматологический и физиотерапевтический кабинеты, а также процедурная и другие лечебные кабинеты.

Здание столовой оборудовано современными котлами, печами, холодильниками и другой бытовой техникой, а также соответствующей мебелью и инвентарем. В столовой имеется продовольственный склад, состоящий из холодильных камер.

Банно-прачечный и котельный комплекс также оснащен современным оборудованием.

В котельной установлены современные котлы и насосы для подачи горячей воды в административные и служебные здания воинской части, а для обеспечения бесперебойного электроснабжения установлены генератор и трансформатор.

На территории установлено водоочистительное устройство, построены водные резервуары для хранения питьевой воды и пожаротушения, а также подземная насосная станция.

На территории городка были заложены зеленые полосы, посажены различные породы деревьев и декоративные кустарники, на дорогах выложен асфальт.

В воинскую часть проведены высоковольтные линии электропередач, водо- и газопроводы.

После осмотра территории министр обороны дал соответствующие указания командованию по дальнейшему улучшению социально-бытовых условий личного состава.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)