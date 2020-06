Европарламент фактически повторил слова Президента Ильхама Алиева: «Карабах — это Азербайджан! Восклицательный знак!»

БАКУ /Trend/ - Примерно час назад Европейский парламент принял резолюцию 2019/2209(INI) под названием «Рекомендация Европейского парламента Совету, Комиссии и вице-президенту Комиссии / Верховному представителю ЕС по внешнеполитическим вопросам и безопасности по Программе Восточное партнерство перед июньским (2020 г.) саммитом». Подготовленная одним из самых серьёзных в прошлом критиков нашей страны, депутатом Европарламента из Литвы Петрасом Ауштревичюсом при участии содокладчиков Радослава Сикорского, Анны Фотыги (оба — бывшие главы МИД Польши), Аттилы Ара-Ковача (Венгрия) и Маркеты Грегоровой (Чехия) резолюция не только вошла в копилку дипломатических побед Азербайджана, но и вобрала в себя ряд серьёзных положений, отражающих принципиальную позицию Европейского союза.

Как сообщает Trend, уже в преамбуле ныне принятого документа приводится ссылка на резолюцию Европарламента 2009/2216(INI) «Требование к стратегии Европейского союза на Южном Кавказе», принятую 20 мая 2010 года. Эта дата, как мы помним, вошла черным днем в историю армянской дипломатии. В ней дважды — в пунктах 8 и 10 — территории, занятые армянскими силами, были названы «оккупированными». Oдна ссылка на ту резолюцию десятилетней давности очертила строгие границы, в рамках которых Европарламенту предстояло вновь обозначить и подтвердить свое отношение к конфликтам в Южном Кавказе. В той резолюции, еще раз напомним, Европарламент однозначно выразил поддержку территориальной целостности трех государств региона, ни разу не упомянув манипулируемoe армянской стороной «право на самоопределение» и лишив, тем самым, армянских комментаторов поля для своевольной его интерпретации.

Принятая сегодня новая резолюция Европарламента продолжила серию дипломатических фиаско Армении. О «правe на самоопределение» вновь не сказано ни слова. Тут необходимо сообщить, что это далось совершенно нелегко. Армянское лобби в лице кипрских и греческих членов Европарламента дважды пыталось включить спасительную соломинку «самоопределения» в текст резолюции (не понимая, что это может бумерангом ударить по ним самим в кипрском вопросе). Сперва были предприняты усилия внести поправку, которая слово в слово повторяла бы формулировку резолюции 2017/2130(INI) (то есть, с перечислением трех принципов урегулирования конфликта), после провала которых те же депутаты отчаянно попытались в качестве «компромисса» просунуть в текст простую ссылку на резолюцию 2017 года. Причем вторая попытка была коварно предпринята в пятницу вечером накануне голосования в Комитете в надежде на то, что коллеги после окончания рабочей недели уйдут домой и никто уже не станет отменять «просунутую» в последнюю минуту поправку. Однако обa раза члены Комитета, уже наученные горьким опытом злоупотребления Арменией жестом доброй воли европейцев, проявили принципиальность и отвергли эти лоббистские происки.

Ценность принятой сегодня резолюции заключается в том, что она отражает растущее понимание мировым сообществом недопустимости применения дифференцированного подхода к существующим однородным конфликтам. Давайте вспомним, как сильно нас всегда разочарововало, а армян, напротив, радовало, когда в отношении конфликтов в Украине, Грузии и Молдове неизменно выражалась поддержка территориальной целостности, а применительно к армяно-азербайджанскому конфликту говорилось о «поддержке усилий Минской группы ОБСЕ»! Сегодняшняя резолюция знаменует собой очевидный тренд в дистанцировании мирового сообщества от дуализма в подходe к конфликтам схожей природы. И хотя в пункте (b r) документа говорится о поддержке усилий Минской группы ОБСЕ, в нем без аморфного перечисления трех излюбленных армянами принципов сделан акцент на необходимости урегулирования конфликта на основе норм международного права, отраженных в Уставе ООН и Заключительном Хельсинкском Акте 1975 г. А что это за нормы и принципы и какие рамки обозначены при их реализации, особенно по части самоопределения — пусть армяне самостоятельно обратятся к этим документам. Хотя, судя по их замалчиванию о существовании хельсинкского документа, они, не сомневаемся, изучили его скурпулезно и прекрасно осведомлены, какие критерии в нем обозначены для реализации права народов на самоопределение.

Впрочем, к самым интересным моментам резолюции мы переходим сейчас. Для полного понимания сути лучше будет держать текст документа перед глазами. Итак, пункт М. преамбулы требует особого к себе внимания, а главное — умения читать между строк. Он, как видно, состоит из двух частей — до точки с запятой ";" и после. На самом деле, данный знак препинания в рассматриваемом пункте очень важeн и крайне неприятeн для Армении, так как ";" проводит как бы разделительную грань между первой и второй частями анализируемого пункта и посылает четкий месседж о том, что эти две части пункта следует рассматривать как раздельно, так и в общем контексте.

Итак, в первой части пункта говорится о том, что «независимость, суверенитет и территориальная целостность стран Восточного партнерства все еще подорвана нерешенными региональными конфликтами, внешней агрессией (!) и продолжающейся оккупацией (!) некоторых из этих стран...» и т.д., вплоть до разделительной точки с запятой.

Да, Армения здесь по имени, как видим, не названа, но ведь дьявол кроется в деталях. То, что следует затем после разделительной точки с зaпятой, то есть во второй части данного пункта преамбулы, ставит все точки над i и вешает на нее позорный статус агрессора. А во второй части по имени называется третья страна, но делается это очень элегантно и тонко, фактически давая понять, что в первой части речь идет, помимо той названной страны, еще и об Армении: «в большинстве из этих (!) конфликтов» третья страна играет, по мнению европарламентариев, «негативную роль». Не будем повторять здесь, чтó это за названная по имени третья страна, тем более, что желающие могут сами прояснить это для себя из текста резолюции. Для нас же важно, что во второй части данного пункта преамбулы говорится о «большинстве (!) из этих конфликтов», а не о «всех этих конфликтах»! В этом-то и есть кроящийся в деталях «дьявол»! То есть, если в «большинстве из этих конфликтов» замешана та самая третья страна, то какая же страна, если не Армения, замешана в оставшемся конфликте?! Ведь если во ВСЕХ этих конфликтах имеют место «внешняя агрессия» и «продолжающаяся оккупация», как это отмечается в первой части пункта, а в «большинстве из этих конфликтов» замешана названная по имени третья страна (стало быть, под «большинством» имеются в виду конфликты в Украине, Молдове и Грузии), то какая же, в таком случае, неназванная по имени «таинственная» страна выполняет роль того самого внешнего агрессора и оккупанта в оставшемся в меньшинстве армяно-азербайджанском конфликте? Не Азербайджан же напал и оккупировал самого себя!

Как тут не вспомнить детскую загадку «А и Б сидели на трубе. А упало, Б пропало. Что осталось на трубе?»

А остается, конечно же, Армения! Европарламент в изящной форме и без упоминания имен счел Армению страной, совершившей внешнюю агрессию и оккупирующей иностранную территорию! В этом-то и вся прелесть дипломатического языка — не называть по имени, но строить разговор так, что методы исключения подводили собеседника именно к тому, о чем ты не говоришь открытым текстом, но месседж свой доводишь до адресата в полной мере.

В данном пункте преамбулы резолюции содержится еще один интересный момент. Говоря о негативных последствиях внешней агрессии и оккупации, Европарламент отмечает о «подрыве прав человека». Это очень важно. Тут вспоминаются смешные потуги армянской дипломатии перевести армяно-азербайджанский конфликт из разряда агрессии одной страны против другой в область… «прав человека». Дескать, при урегулировании данного конфликта необходимо брать за основу право армянского населения объявлять себя отдельным народом, пренебрегать Конституцией Азербайджана, самовольно проводить референдумы, в одностороннем порядке отделяться и прочий бред (отцы-основатели концепции прав человека в гробу бы перевернулись, услышав о распространении их учения на насильственный сепаратизм). Придать конфликту окрас «прав человека» пытается сегодня не только позиционирующий себя представителем новой «прозападной» команды Зограб Мнацаканян, но в этом ключе пытался в прошлом говорить и его предшественник Эдвард Налбандян, например, в интервью корреспонденту «Немецкой волны» Жанне Немцовой, которая, к слову, выразила министру неподдельное недоумение по поводу его попытки наделить правами человека армянских жителей Карабаха, напрочь забыв при этом о тех же правах азербайджанской общины.

Теперь же мы видим, как Европарламент в принятой сегодня резолюции фактически отверг попытки иреванских «либералов» спекулировать на вопросе прав человека, намекнув на то, что агрессия и оккупация нарушают права человека, в первую очередь, жертв этой оккупации — беженцев и вынужденных переселенцев.

Столько ударов по армянским позициям в одном коротком пункте преамбулы!

В пункте (b o) содержится призыв к немедленному выводу иностранных войск со всех оккупированных территорий. Этот пункт относится ко всем странам-участницам «Восточного партнерства», на территории которых дислоцированы оккупационные войска и, соответственно, к Азербайджану, территории которого оккупированы Арменией. Никаких исключений нет, господа агрессоры! Оккупацию не удастся увековечить, придется освобождать!

Еще одним новым элементом в резолюции Европарламента является поддержка Евросоюзом суверенитета, территориальной целостности и политической независимости стран-участниц Восточного партнерства «в пределах признанных на международном уровне границ» (пункт b m). Армянский официоз всё еще продолжает обманывать свой народ тезисом о том, что, будто поддержка мировым сообществом территориальной целостности Азербайджана «не имеет» отношения к Нагорному Карабаху, «вышедшему» де из состава Азербайджана еще до его независимости, и, стало быть, «самоопределение Арцаха никак не нарушает целостность Азербайджана», территория которого после обретения независимости якобы «никогда не включала» в себя Карабах. Формулировка в резолюции Европарламента, уточняющая, чтó именно Евросоюз вкладывает в понятие «территориальная целостность», отвергает подобые спекуляции и ставит окончательную точку в этом вопросе. ЕС, говоря о своей поддержке территориальной целостности Азербайджана, подразумевает таковую именно в пределах признанных на международном уровне границ, то есть вместе с Нагорно-Карабaхским регионом — именно таков предельно четкий посыл Европарламента Иревану, и это отражено теперь в пункте (b m) принятой резолюции.

Но, пожалуй, самой большой сенсацией является содержащaяся в этом же пункте резолюции «поддержка [Евросоюзом] усилий [государств] всецело претворить обеспечение этих принципов» ("support their efforts to fully enforce those principles"). Впервые Евросоюз открытым текстом не только признал полное право государств на силовое обеспечение своего суверенитета, территориальной целостности в рамках признанных на международном уровне границ и своей политической независимости, но и поддержал эти усилия!

Это тоже ясный сигнал Иревану, спекулирующему на упомянутом в Хельсинкском Акте принципе недопустимости применения силы и угрозы ее применения. Ведь международное право не допускает применять силу при решении конфликтов в принципе, а не с какого-то определенного, удобного для агрессора момента (в интерпретации армянского стороны — с момента подписания Соглашения о прекращении огня 1994 г.) Отказ мирового сообщества, в том числе Евросоюза и Минской группы ОБСЕ от признания нынешнего статуса-кво в армяно-азербайджанском конфликте естественен, ибо он стал результатом изначально незаконного применения силы. Поэтому принцип недопустимости применения силы и угрозы ее применения вступает в действие не с момента прекращения огня в 1994 году, а до того, как она была впервые применена. Именно тот статус-кво и является исходным!

Таким образом, выраженная в резолюции поддержка Евросоюзом усилий стран-жертв агрессий и оккупаций по силовому обеспечению (enforce) своей территориальной целостности служит еще одним месседжем Иревану — применение силы незаконно не с 1994 года, а с момента первого несанкционированного пересечения любым видом оружия армяно-азербайджанской государственной границы. И если добровольно не отойти к исходным позициям, то есть за государственную границу, о чем требуется в пункте (b o) резолюции, то у оккупированной страны имеется признанное и теперь уже поддерживаемое с сегодняшнего дня Евросоюзом право на силовое обеспечение своей целостности!

А это уже поистине революционное новшество в библиотеке принятых документов международных организаций по армяно-азербайджанскому конфликту! И необходимость в нем появилась в результате упорного нежелания Армении понять, что все предыдущие резолюции, принятые международным сообществом, это не просто клочок бумаги, а их необходимо было выполнять, и делать это надо было (и пока еще не поздно сделать) добровольно, не дожидаясь документального подтверждения права жертв агрессии на принудительное освобождение оккупированных земель и восстановление территориальной целостности в рамках признанных границ!

Сегодняшняя резолюция Европарламента стала выражением консолидированной позиции Европейского союза в отношении затянувшихся на многие десятилетия конфликтов в странах-участницах «Восточного партнерства». Она отразила политическую атмосферу на вчерашнем совместном онлайн-саммите ЕС и шести стран-участниц программы, к участию на котором Президент Азербайджана Ильхам Алиев вышел, имея полную поддержку Европарламентом справедливой позиции нашего государства в требующем окончательного решения армяно-азербайджанском конфликте. Эта поддержка выразилась также в распространенном за несколько часов до начала саммита блестящем заявлении бывшего президента Совета Евросоюза, председателя Европейской народной партии Дональда Туска. Поддержавшие сегодня суверенитет и территориальную целостность нашей страны в признанных международным сообществом государственных границах избранные представители со всех концов Европейского союза, фактически, повторили иными словами историческую фразу Президента Ильхама Алиева «Карабах — это Азербайджан! Восклицательный знак!»