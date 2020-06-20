В Азербайджане состоялось открытие новой воинской части ВВС (ФОТО)

Политика 20 июня 2020 10:23 (UTC+04:00)
В Азербайджане состоялось открытие новой воинской части ВВС (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра обороны - командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров принял участие в церемонии открытия новой воинской части ВВС и ознакомился с условиями, созданными для личного состава.

Как сообщили в субботу Trend в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, генерал-лейтенант Таиров осмотрел здание штаба, солдатскую казарму, медпункт, столовую, классные комнаты, кухню, продовольственный и вещевой склады, котельную, строевой плац, контрольно-пропускной пункт, а также другие служебные и административные объекты.

Было отмечено, что созданные условия окажут положительное влияние на поддержание боевой подготовки личного состава на высоком уровне, а также обеспечат качественную организацию и несение боевого дежурства с целью более надежной защиты воздушного пространства страны.

(Текст: Турал Гараджаев)

В Азербайджане состоялось открытие новой воинской части ВВС (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане состоялось открытие новой воинской части ВВС (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане состоялось открытие новой воинской части ВВС (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане состоялось открытие новой воинской части ВВС (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане состоялось открытие новой воинской части ВВС (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане состоялось открытие новой воинской части ВВС (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане состоялось открытие новой воинской части ВВС (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане состоялось открытие новой воинской части ВВС (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане состоялось открытие новой воинской части ВВС (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане состоялось открытие новой воинской части ВВС (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане состоялось открытие новой воинской части ВВС (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане состоялось открытие новой воинской части ВВС (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане состоялось открытие новой воинской части ВВС (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане состоялось открытие новой воинской части ВВС (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане состоялось открытие новой воинской части ВВС (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане состоялось открытие новой воинской части ВВС (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане состоялось открытие новой воинской части ВВС (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане состоялось открытие новой воинской части ВВС (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане состоялось открытие новой воинской части ВВС (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане состоялось открытие новой воинской части ВВС (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане состоялось открытие новой воинской части ВВС (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане состоялось открытие новой воинской части ВВС (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане состоялось открытие новой воинской части ВВС (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане состоялось открытие новой воинской части ВВС (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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