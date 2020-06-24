Состоялось открытие очередной воинской части минобороны Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Фуад Мамедов принял участие в открытии новой инфраструктуры Н-ской воинской части, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Заместитель министра обороны осмотрел новопостроенную столовую, караульный городок и караульное помещение, а также другие служебные и административные объекты в воинской части. Новая столовая, предназначенная для обслуживания личного состава, оснащена современными котлами, печами, холодильниками и другой бытовой техникой, а также соответствующей мебелью и инвентарем. В столовой имеется продовольственный склад с холодильными камерами.

Было отмечено, что в воинской части созданы все необходимые условия для профессиональной подготовки и совершенствования боевых навыков личного состава.

(Текст: Кямаля Сеидова)