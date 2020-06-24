Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и ОАЭ

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейхом Абдуллахом Бин Зайедом Аль Нахйаном.

Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на МИД Азербайджана.

Министры обменялись мнениями по перспективам развития двусторонних связей дружбы и сотрудничества, а также отношений в различных сферах между двумя странами.