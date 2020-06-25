Состоялся телефонный разговор между Эльмаром Мамедъяровым и главой МИД Бангладеша

БАКУ/Trend/ - Состоялся телефонный разговор между министр иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и его бангладешским коллегой А.К.Абдулом Моменом.

Как сообщили Trend в пресс-службе МИД Азербайджана, коснувшись текущей ситуации в мире, министры обменялись мнениями о мерах, принятых странами в рамках борьбы с пандемией COVID-19, и подчеркнули важность взаимной поддержки и международной солидарности в этом отношении.

Обменявшись мнениями о двусторонних сотрудничестве, стороны с удовлетворением отметили текущее состояние политических отношений между Азербайджаном и Бангладешем. Стороны также обсудили вопросы двусторонних торгово-экономических отношений и подчеркнули необходимость изучения возможностей дальнейшего укрепления этих связей.

Стороны также затронули вопросы сотрудничества в рамках международных организаций и договорились о его продолжении.

(Текст: Али Гасымов)