Азербайджанская община Нагорного Карабаха направила обращение спецпредставителю ООН Анджелине Джоли (версия 4)

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БАКУ/Trend/ - Заведующая отделом по международным связям Азербайджанской общины Нагорно-карабахского региона Азербайджана Айбениз Исмайлова от имени женщин общины направила обращение спецпредставителю Верховного комиссариата ООН по вопросам беженцев Анджелине Джоли в связи с 20 июня – Всемирным днем беженцев, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Общину.

В обращении говорится: "В Азербайджане более одного миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Этих людей объединяет одна судьба - оккупация Арменией азербайджанских земель. Около 30 лет Азербайджан страдает от захватнической и оккупационной политики Армении. Несмотря на то, что уже 25 лет как объявлен режим прекращения огня, периодически на линии фронта происходят краткосрочные военные действия, погибают и получают ранения военнослужащие, иногда в зонах конфликта теряют жизни и мирные жители. За первые пять лет войны на территориях Азербайджана, оккупированных Арменией, беженцами стали около одного миллиона людей. Один миллион людей, чьи города, районы и села оккупированы, вынуждены были разместиться в безопасных регионах Азербайджана".

В обращении сказано о том, что около одного миллиона людей более 10 лет жили в палатках, вагонах, лагерях из деревянных бараков: "В нечеловеческих для жизни условиях родились дети, скончались старики, безвременно состарилась молодежь, выросло два поколения. Сотни тысяч детей были лишены нормального образования, счастливого детства. В лагерях, где не было нормальной медицинской помощи, люди заразились различными болезнями, скончались от жары и холода…".

В документе подчеркивается, что несмотря на все эти трагедии, наши горе и боль не смогли привлечь к себе внимание мира: "Правда, сегодня в мире тоже происходят ужасные войны, трагедии, проблемы. Независимо от того, где они происходят, боль есть боль, трагедия – трагедия, голод – голод, смерть - смерть. Эта переселенческая жизнь, которая продолжается последние 30 лет, сломала жизни четырех поколений. Судьба молодых людей, ставших беженцами, стала еще тяжелее, чем у остальных поколений. Им пришлось поддерживать родителей, ухаживать за ними, растить детей. Еще одно поколение детей стало беженцами. Тех детей, детство которых пришлось на годы войны, которые полуголодными вынуждены были жить в лагерях, не смогли получить нормального образования, самоутвердиться и занять свое место в жизни".

В обращении азербайджанской общины далее говорится, что война и вынужденные переселения разрушили жизнь поколений, изменили их судьбы: «Правда, если сравнить вышесказанное с большими войнами, многочисленными беженцами и гораздо более болезненными процессами, то оно не будет казаться столь трагичным, но всего перечисленного достаточно для того, чтобы оставить неизгладимую боль в человеческой жизни. Сейчас четыре поколения в надежде ждут, что эта война закончится мирно, и они смогут вернуться в родные дома. Право на возвращение этих людей на свои земли признали все международные организации. Несмотря на это, они годами вынуждены жить с тоской о своих родных местах. Мы, вынужденные женщины-переселенцы Карабаха, приглашаем вас в Азербайджан, чтобы рассказать вам о нашем детстве, молодости, домах и воспоминаниях, о могилах родных и родных землях, на которых осталась наша спокойная и счастливая жизнь. Мы хотим донести до мира нашу трагедию и правду».

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)