Кабмин Азербайджана обсудил ситуацию по борьбе с коронавирусом

БАКУ/Trend/ - Сегодня в видеосовещании, проведенном под председательством премьер-министра Али Асадова, обсуждалась текущая ситуация в борьбе, проводимой в стране с пандемией коронавируса, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Кабмин.