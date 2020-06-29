Эльмар Мамедъяров встретился с сопредседателями Минской группы и Анджеем Каспшиком в формате видеоконференции

БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция), Эндрю Шафером (США) и личным представителем Действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком в формате видеоконференции.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел, Азербайджана, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущем состоянии процесса урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Министр Эльмар Мамедъяров поднял вопрос незаконной деятельности, осуществляемой Арменией, включая строительство незаконных поселений и реализацию инфраструктурных проектов на оккупированных территориях Азербайджана.

Сопредседатели подчеркнули важность установления прямых контактов между министрами иностранных дел двух стран при первой же возможности.

Помимо этого, завтра, 30 июня, состоится встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении в формате видеоконференции при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя Действующего председателя ОБСЕ.