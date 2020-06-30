Президент Ильхам Алиев поздравил академика Алевтину Бровкину

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Академику Российской Академии Наук Алевтине Бровкиной.

"Уважаемая Алевтина Федоровна,

Сердечно поздравляю Вас с юбилеем. Примите мои самые добрые пожелания крепкого здоровья, успехов и благополучия.

Будучи ученым с мировым именем и талантливым врачом, Вы создали целый ряд передовых методик лечения глазных болезней. Весом Ваш вклад в развитие онкоофтальмологии.

Хочу особо отметить Вашу важную роль в укреплении российско-азербайджанских отношений в области офтальмологии. С Вашим участием в Азербайджане была организована онкоофтальмологическая служба, которая и сегодня оказывает населению республики высококвалифицированную помощь.

Уверен, что Ваш бесценный опыт и глубокие знания всегда будут востребованы у многочисленных учеников и коллег.

Дорогая Алевтина Федоровна, еще раз поздравляю Вас со знаменательным юбилеем, желаю Вам всего самого наилучшего", - говорится в поздравительном письме главы государства.