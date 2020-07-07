Афет Гасанова: Очень важно, что жильцам аварийного дома в Сураханы предоставлены новые квартиры

БАКУ /Trend/ - В эти трудные дни, которые мы переживаем в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, жильцы аварийного дома, расположенного по адресу: улица Ханлара Алекперова, 72 в поселке Ени Сураханы, переселены в новые квартиры.

Об этом во вторник сказала Trend депутат Милли Меджлиса Афет Гасанова.

Депутат отметила, что это радостное событие, связанное с обеспечением жильцов отремонтированными квартирами в Говсанском жилом комплексе, построенном Государственным агентством жилищного строительства, является наглядным примером внимания и заботы о гражданах Азербайджана.

Депутат подчеркнула, что это событие имеет крайне важное значение: «Благодаря заботе государства была решена важная проблема жильцов. По поручению Президента Ильхама Алиева им были предоставлены полностью отремонтированные новые квартиры. Это стало большой радостью для них и они выразили глубокую признательность главе государства за решение этой проблемы».

Афет Гасанова напомнила, что в последние годы в стране проделана колоссальная работа по улучшению жилищных условий населения.

Депутат подчеркнула, что одним из важных шагов, предпринятых по улучшению жилищных условий граждан страны, стало создание в 2006 году Ипотечного фонда:

"Эта структура, которая продолжает сегодня свою деятельность как Ипотечный и Кредитно-гарантийный фонд, является очень успешным механизмом по улучшению жилищных условий широких слоев населения страны, нуждающихся в социальной заботе. Создание этого Фонда предоставило гражданам возможность улучшить свои жилищные условия, приобрести квартиру, используя выгодные кредитные условия. За счет средств Фонда до сегодняшнего дня около 29 тысяч семей смогли улучшить свои жилищные условия, а в целом объем предоставленных кредитов находится в пределах 1,5 миллиарда манатов».

Афет Гасанова также добавила, что другим, не менее важным шагом по улучшению жилищных условий населения в стран, стало применение механизма по предоставлению в аренду жилплощади с правом выкупа.

По словам депутата, этот механизм, разработанный Фондом, предоставляет широкие возможности для семей, проживающих на основании договоров аренды:

«В соответствии с этим механизмом, выплачивая арендную плату, семьи в конечном итоге становятся владельцами квартиры. Несмотря на то, что этот механизм применяется сравнительно недавно - с 10 марта 2020 года, за этот небольшой промежуток времени обратилось свыше шести тысяч граждан, и уже 88 из них предоставлены квартиры».

Афет Гасанова сказала, что еще одним существенным шагом стало строительство в стране социального жилья: «В продолжение реформ, проводимых в этой сфере, указом Президента Ильхама Алиева от 11 апреля 2016 года было создано Государственное агентство жилищного строительства при Президенте Азербайджана.

«Мир переживает экономический кризис, многие проекты перенесены. Но и в это сложное время в Азербайджане не был приостановлен ни один социальный проект. Отрадно, что и жильцы аварийного дома, проживающие по адресу улица Ханлара Алекперова, 72 в Сураханском районе, от которого я была избрана депутатом, воспользовавшись этой возможностью, предоставленной государством, стали владельцами новых квартир. Это очень важное событие. Квартиры предоставлены полностью отремонтированными, но самое важной то, что несмотря на сложный период пандемии, эти жильцы не остались без внимания государства», - подытожила депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)