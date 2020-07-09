Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции "8-й км" в Низаминском районе Баку после реконструкции (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 июля принял участие в открытии реконструированной 110/35/10-киловольтной подстанции "8-й км" Открытого акционерного общества "Азерэнержи" в Низаминском районе Баку.

Как сообщает в четверг Trend, председатель ОАО «Азерэнержи» Баба Рзаев проинформировал главу государства о работе, проделанной на подстанции.

Было отмечено, что подстанция «8-й км» была построена 52 года назад, срок ее эксплуатации давно истек. В результате здесь часто происходили короткие замыкания, и энергетическая система оказывалась под угрозой аварии. Благодаря реконструкции все эти проблемы устранены. В рамках проделанных здесь работ по реконструкции на современном уровне обновлены открытые и закрытые распределительные установки подстанции, здание административного управления и другая необходимая инфраструктура. Одна из причин, вызвавших необходимость реконструкции подстанции, заключалась в расширении 35-киловольтной сети в Низаминском районе и изменении ее класса напряжения. В результате проделанных работ мощность подстанции увеличена до 55 МВА. Созданные здесь Диспетчерский центр управления и микросистема SCADA еще более повысили эффективность работы подстанции.

Президент Ильхам Алиев ввел подстанцию в действие.

Реконструированная подстанция сыграет важную роль в непрерывном обеспечении электроэнергией сотен тысяч жителей, промышленных, коммунально-бытовых объектов, учреждений образования, здравоохранения и общественного питания в Хатаинском и Низаминском районах.

Отметим, что в последние два года работы по строительству, реконструкции, ремонту и восстановлению в нашей стране проводятся более чем на 20-ти подстанциях системного значения. На сегодняшний день после реконструкции сданы в эксплуатацию 220-киловольтная подстанция «Мушвиг», 110-киловольтные подстанции «Забрат», «Дюбенди» и «Ахмедли». Завершились работы на недавно построенной 220-киловольтной подстанции «Беюкшор» и реконструированной подстанции «Хырдалан». Одновременно продолжаются работы на 500-киловольтной подстанции «Абшерон» и более десяти 110-киловольтных подстанциях.

В результате коренных реформ, проводимых сегодня в энергетической системе Азербайджана, удалось обеспечить бесперебойное население страны качественной электроэнергией. Среди комплексных мер, осуществляемых в последнее время в этой области, особое место занимают реконструкция действующих подстанций на современном уровне и строительство новых таких установок. Реконструкция подстанции «8-й км» демонстрирует последовательное осуществление работ в данном направлении.