Джахангир Аскеров награжден орденом "Шараф" - Распоряжение
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 11 июля подписал распоряжение о награждении Джахангира Джалал оглу Аскерова орденом "Шараф" за особые заслуги в развитии гражданской авиации в Азербайджане.
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