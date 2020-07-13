Эльхан Алескеров: Пашинян теряет рычаги управления армянской армией

БАКУ /Trend/ - Провокация устроенная ВС Армении на границе с Азербайджаном в Товузском районе, возможно, является следствием того, что Пашинян теряет рычаги управления армянской армией.

Она произошла буквально через несколько дней, после принятия его хваленой концепции «национальной безопасности», в которой были обозначены приоритеты ориентации Армении в направлении НАТО и США.

Борьба за власть в Армении вошла в последнюю стадию, когда Пашиняну противостоят непарламентские оппозиционные силы. Выпущенный на свободу экс-президент Армении Роберт Кочарян ведет активную работу по возвращению к власти, в частности, при содействии армянского генералитета, представители которого имеют тесные связи с «карабахским кланом».

Накануне армянской провокации на границе с Товузским районом в ходе онлайн-встречи со своими сторонниками, Роберт Кочарян буквально заявил следующее: «...в ближайшее время мы должны попытаться перейти от слова «сторонник» к словам «товарищ по команде», которые характеризуют направление определенных совместных шагов».

Слова «определенные шаги», естественно, можно толковать как дестабилизацию ситуации на фронте силами, которые не контролируются премьер-министром Пашиняном.

О причастности министерства обороны Армении и ереванской военщины к провокации на азербайджано-армянской границе свидетельствуют и заявления министра обороны Армении Давида Тонояна.

В беседе с личным представителем действующего председателя ОБСЕ послом Анджеем Каспршиком, с которым армянский министр регулярно поддерживает связь, постоянно дезинформируя его о боях, он проговорился, о намерении «занять новые выгодные позиции».

В связи с вооруженными столкновениями на азербайджанской границе в Товузском районе можно предположить, что провокация организована армянскими генералами, которые не подчиняются Пашиняну, и намерены использовать конфликт в качестве инструмента внутриполитической борьбы в Ереване.

К сожалению, армянская военщина не сделала должных выводов из событий последних лет, Азербайджан - уже не та страна, с которой можно шутить.

Директор экспертного совета

Baku Network

Доктор философии

Эльхан Алескеров

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