ВС Армении обстреляли мирное село в Азербайджане из крупнокалиберной гаубицы

Политика 13 июля 2020 19:28 (UTC+04:00)
ВС Армении обстреляли мирное село в Азербайджане из крупнокалиберной гаубицы

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении подвергли село Дондар Гушчу Товузского района артиллерийскому обстрелу из гаубицы Д-30.

Об этом в понедельник сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана.

Согласно информации, пострадавших в результате артобстрела среди сельских жителей нет.

Наши войска принимают более жесткие ответные меры против провокаций противника.

Отметим, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен назад, неся потери.

Военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы сержант Садыгов Вугар Лятиф оглы и ефрейтор Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника. Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжелораненый военнослужащий азербайджанской армии, рядовой Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

В ночь с 12 на 13 июля в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность. В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника. Во время боев погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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