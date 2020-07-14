БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял посла Нидерландов в Азербайджане Онно Керверса в связи с завершением его дипломатической миссии в стране.

Как сообщили во вторник Trend в МИД Азербайджана, посол Онно Керверс выразил благодарность за поддержку, оказанную ему в период его дипломатической деятельности.

В ходе встречи также было обсуждено текущее состояние отношений между двумя странами, стороны с удовольствием побеседовали о текущем уровне развития и перспективах экономического, торгового и политического сотрудничества.

Стороны в то же время обменялись мнениями касательно вопросов борьбы с пандемией, охватившей в настоящее время весь мир, и обсудили меры, принимаемые государствами в этой связи, а также международное сотрудничество.

Эльмар Мамедъяров высоко оценил усилия посла Онно Керверса в направлении развития двусторонних отношений, и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

(Текст: Турал Гараджаев)