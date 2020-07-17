Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и России

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МИД, министр Джейхун Байрамов принял поздравления министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Стороны провели обмен мнениями по широкому спектру вопросов, связанных с двусторонними отношениями, подчеркнув, что усилия по развитию отношений стратегического партнерства будут продолжены и в дальнейшем.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал российского коллегу о последней военной провокации, совершенной Арменией на азербайджано-армянской границе, и напряженной ситуации в регионе, отметив, что основной причиной этой напряженности является агрессивная политика Армении, которая продолжается уже около 30 лет.

Министр иностранных дел России отметил, что призвал обе стороны соблюдать режим прекращения огня и принять меры для снижения напряженности в регионе.

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