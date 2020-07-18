Армянская агрессия, представители "пятой колонны", коронавирус: что опаснее для Азербайджана?

БАКУ /Trend/ - Азербайджан преподает Армении урок, который она никогда не забудет. Превосходство на полях сражений полностью на стороне нашей армии. Оккупант несет беспрецедентные потери. Возмездие за гибель наших военнослужащих многократно превысило их число.

Боестолкновения, которые произошли на днях в направлении Товузского района показали, что Армения продолжает свою агрессивную политику. Противная сторона, как всегда, игнорирует международное право. Мало того, что она долгие годы держит под оккупацией неотъемлемую часть Азербайджана Нагорный Карабах и прилегающие семь районов, но и пытается вторгаться на другие территории, пытается занять новые позиции. Однако, азербайджанское государство преподает Армении должный урок, решительно сдерживает попытки оккупации. Героические солдаты и офицеры доблестных вооруженных сил Азербайджана самоотверженно пресекают военные провокации противника. Уничтожаются боевые позиции армии агрессора.

Армения понесла крупные потери. Обезврежено большое число техники и живая сила противной стороны. Армения вновь наказана в самой жесткой форме, оккупанты буквально разбиты. Если самым важным фактором, обуславливающим наши победы является мощь азербайджанской армии под решительным руководством Верховного Главнокомандующего, то другим не менее важным фактором является беспрецедентно высокий боевой дух среди наших военнослужащих. Генералы, командирский состав не оставляют в бою своих солдат, они воюют с ними плечом к плечу. Обладающая таким морально-психологическим превосходством армия, разумеется, достойна победы.

Сегодня мы с особой гордостью можем сказать, что доблестная азербайджанская армия, как и в ходе апрельских сражений, вновь профессионально выполняет боевые приказы Верховного Главнокомандующего Президента Ильхама Алиева, который является гарантом территориальной целостности, независимости и безопасности Азербайджана. Верховный Главнокомандующий осуществляет эту ответственную миссию с честью и особой решимостью, демонстрируя железную волю. Азербайджанский народ вновь стал очевидцем этого в ходе последних боевых операций.

Понятно, что Армения, как и всегда, пытается прикрыть свою агрессиию, отвлечь внимание мира от истины. Однако Президент Ильхам Алиев, опираясь на неопровержимые факты, предоставляя детальную информацию о реальной ситуации на линии фронта, вновь доказал, что вся ответственность лежит на Армении, и напрямую довел это до сведения мирового сообщества. Несомненно, ответственность несет военно-политическое руководство Армении. Поскольку совершенная провокация является результатом двуличной и лицемерной политики руководства противной страны.

В настоящее время ситуация в Армении крайне напряженная. Правительство Пашиняна находится на грани краха. Страна в глубоком социально-экономическом упадке. Пашинян, пришедший к власти с улиц под вывеской демократии, за эти два года не выполнил ни одно из своих обещаний. Таким образом, правительство Армении полностью лишилось авторитета внутри страны. На фоне всех этих реалий и сегодняшней общественно-политической картины Пашинян пытается отвлечь от себя внимание, направить взоры внутренней аудитории на военные действия. Это традиционный подход, метод характерный для политического руководства Армении - начать военную агрессию против Азербайджана, чтобы ввести свой народ в заблуждение. Безусловно, такие шаги не спасут правительство Пашиняна, военное поражение усугубит его и без того удручающее положение, поскольку, армянская армия крайне слаба и беспомощна, как слабо и само армянское государство. Пашинян, загнанный в угол со всех сторон, в конце концов был вынужден публично признать военное поражение. В своем последнем заявлении армянский премьер отступает, и предлагает мирные переговоры, чтобы урегулировать ситуацию на границе.

Армения во все времена предательски отпирается от содеянной безответственности, подрывной и оккупантской деятельности. Раз за разом эта страна терпела поражения, несла справедливое наказание от азербайджанского государства. Как водится, попав в беду, она просит поддержки, ищет союзников, покровителей. Понеся тяжелые потери в недавних боях, Армения в надежде на спасение обратиться за помощью в ОДКБ. Однако и эта призрачная надежда официального Еревана рассыпались в прах. Эта страна оказалась неспособной понять, что страны - члены организации, чьей помощи она так жаждет, дружны с Азербайджаном.

Сегодня мощь и величие вооруженных сил Азербайджана очевидны для всех слоев общества нашей страны. Люди высоко оценивают колоссальные успехи, достигнутые в последние годы в области строительства армии. Граждане Азербайджана во все времена верили, надеялись на свое государство и Президента. Поскольку в самые трудные минуты государство было со своим гражданином. В последние месяцы мы стали свидетелями высочайшего пика национального единства и солидарности - будь то в период пандемии или же во время военных провокаций агрессивной Армении. Сегодня граждане Азербайджана по-прежнему демонстрируют небывалый патриотизм, с большим воодушевлением отмечают победу нашей армии, единодушно поддерживают государство, Верховного Главнокомандующего. Эта фантастическая картина, которая вызывает чувство гордости у всего Азербайджана, является очередной славной страницей в нашей истории. Разумеется, все мы гордимся этим. То, что в критический момент граждане Азербайджана все как один защищают свое государство, своего Президента действительно заслуживает гордости.

Однако с чувством сожаления следует отметить, что даже в эти трудные дни для нашей страны находятся враждебные Азербайджану внутренние маргинальные группы, желающие бросить тень на народное единение. Такие гнусности, как совершение провокаций, распространение дезинформации, которая может привести к панике, попытки ввести общественность в заблуждение, приуменьшение достижений и значимости успехов армии Азербайджана красноречиво характеризуют сущность этой "пятой колонны". Очевидно, что время избавить Азербайджан от этой беды настало давно. Именно сейчас крайне актуально очищение страны от этих антинациональных элементов, которые заслужили ненависть абсолютного большинства граждан.

Сегодня Азербайджан воюет на несколько фронтов. С одной стороны армянские оккупанты, с другой - внутренние представители "пятой колонны" и, наконец, пандемия коронавируса. Безусловно, каждый из этих противников крайне опасен. Тем не менее сильный Азербайджан решительно воюет и побеждает на всех фронтах. Азербайджанский народ горой стоит за свое государство, Президента, армию. Никакая сила, ни одна провокация не способны расшатать это нерушимое единство.

Сахиль Керимли

заместитель главного редактора АМИ Trend