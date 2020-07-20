Дмитрий Песков: РФ надеется, что ситуация на армяно-азербайджанской границе будет урегулирована

Россия надеется, что ситуация на границе Армении и Азербайджана будет урегулирована как можно скорее, и эмоциональный фон вокруг этого конфликта вернется в нормальное русло. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о влиянии этого конфликта на сферу торговли в Москве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что и армяне, и азербайджанцы, имеющие гражданство РФ, являются уважаемыми членами российского общества, но "очевидно, что эскалация на армяно-азербайджанской границе не может оставлять этих [российских] граждан безучастными".

"Мы надеемся, что как можно скорее эта ситуация будет урегулирована и таким образом эмоциональный фон тоже вернется в нормальное русло", - подчеркнул Песков.

Напомним, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен назад, неся потери.

Военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы сержант Садыгов Вугар Лятиф оглы и ефрейтор Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника. Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжелораненый военнослужащий азербайджанской армии, рядовой Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

В ночь с 12 на 13 июля в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность. В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника. Во время боев погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.

В ночь с 13 на 14 июля на территории Товузского района также шли ожесточенные бои. В ходе боев героически погибли генерал-майор Полад Гашимов, полковник Ильгар Мирзоев, майор Намиг Ахмедов, майор Анар Новрузов, прапорщик Ильгар Зейналлы, прапорщик Яшар Бабаев, военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы, солдат Эльчин Мустафазаде.

В результате артиллерийского обстрела армянскими вооруженными силами села Агдам Товузского района 14 июля был убит житель села Азизов Азиз Иззет оглы 1944 года рождения.

В боевых операциях 16 июля в Товузском направлении азербайджано-армянской границы погиб еще один военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы армии Азербайджана - рядовой Исмаилов Назим Афган оглу.