Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии предоставления квартир и автомобилей семьям шехидов и инвалидам войны в Баку (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В Баку 21 июля состоялась церемония предоставления квартир и автомобилей семьям шехидов и инвалидам войны.
Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии.
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Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии предоставления квартир и автомобилей семьям шехидов и инвалидам войны в Баку (ФОТО)
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