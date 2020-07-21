Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии предоставления квартир и автомобилей семьям шехидов и инвалидам войны в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку 21 июля состоялась церемония предоставления квартир и автомобилей семьям шехидов и инвалидам войны.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии.