Генконсул Азербайджана в Лос-Анджелесе о нападении армян на азербайджанцев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня перед зданием генерального консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе при совместно организации группы армянских радикальных организаций, в том числе, Федерации армянской молодежи и Американо-Армянского комитета была проведена акция против Азербайджана.

Об этом сказал генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев, сообщает в среду Trend.

В ходе акции примерно порядка трех тысяч армян окружили здание консульства, и стали выкрикивать антиазербайджанские лозунги.

По его словам, дальше произошло то, чего не ожидали армяне: «Около 50 активистов азербайджанской общины вышли с азербайджанскими флагами и лозунгами к толпе радикальных армян. Наши соотечественники, скандируя лозунги, проинформировали местную общественность об оккупационной политике Армении против Азербайджана, политике этнической чистки, наличии более 1 миллиона азербайджанских беженцев, военной провокации, совершенной Арменией на прошлой неделе, убийстве мирных азербайджанских граждан. Впервые азербайджанские активисты Лос-Анджелеса вышли с протестом против акции протеста, проводимой армянами. По мере того как продолжался справедливый протест азербайджанцев, агрессивность армян стала нарастать, и одна их группа напала на наших соотечественников».

Генконсул сообщил, что несмотря на то, что управление полиции Лос-Анджелеса пыталось предотвратить нападение, им это не удалось, в результате пострадали семь азербайджанцев: «Четверо из них помещены в больницу, один - в тяжелом состоинии. Позже его состояние стабилизировалось, и они были отпущены домой. Сразу после произошедшего я связался с начальником полицейского управления ЛосАнджелеса Мишелем Муром, предоставил ему последнюю информацию в связи с серьезностью ситуации, выразив серьезное недовольство тем, что полиция не смогла предотвратить насилие армян. Был также проинформирован и мэр Лос-Анджелеса. Этот вопрос должен быть расследован, мы решительно требуем, чтобы армянские дашнаки, проявившие насилие, были установлены и привлечены к уголовной ответственности».

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)