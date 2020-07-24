Посол США: Есть неопровержимые доказательства того, что провокацию в Лос-Анджелесе совершили агрессивные армянские демонстранты

БАКУ /Trend/ - Есть неопровержимые доказательства того, что провокацию в Лос-Анджелесе совершили агрессивные армянские демонстранты.

Об этом посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер сказал на встрече в МИД Азербайджана с заместителем министра иностранных дел Халафом Халафовым, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство.