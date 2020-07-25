Армянскому вандализму должна быть дана международная правовая оценка – Нагиф Хамзаев

БАКУ /Trend/ - Мировое сообщество становится свидетелем того, как Армения продолжает грубо нарушать международные обязательства, не выполняет призывы к миру. Страна-агрессор подвергает артиллерийскому обстрелу приграничные села Азербайджана, позиции азербайджанской армии, гражданское население, убивает людей, разрушает населенные пункты.

Об этом сказал Trend член парламентского комитета по правам человека, депутат Нагиф Хамзаев.

Он напомнил, что в результате зверств, совершенных до настоящего времени армянской армией, погибли тысячи мирных азербайджанцев, разрушены села, поселки, историко-культурные памятники.

«Мировое сообщество признает факт захвата азербайджанских территорий Арменией, призывает ее освободить оккупированные территории в соответствии с нормами международного права. Однако, фашистский режим Армении не признает отношение к этому вопросу международных организаций, в частности, Минской группы ОБСЕ, взявшей на себя посредническую миссию по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. В продолжение начавшейся с 12 июля, провокации, совершенной армянскими вооруженными силами в Товузском направлении армяно-азербайджанской границы, армянские экстремистские группировки стали демонстрировать агрессию в отношении диппредставительств Азербайджана и наших соотечественников за рубежом, совершать нападения на них.

Агрессия этой захватнической страны и двойные стандарты международных организаций возмутили и вызвали справедливый гнев у наших соотечественников, проживающих в различных странах мира, и они, проводя акции протеста, требуют, чтобы был положен конец террористическим актам армян, убийству мирного населения».

Хамзаев напомнил, что за последнюю неделю совершены провокации в отношении диппредставительств Азербайджана в ряде стран и мирных акций азербайджанцев: «К сожалению, эти нападения и провокационные действия происходят в государствах, считающихся оплотом демократии и прав человека, таких как Бельгия, Франция, Германия, США. В соответствии с международным правом, ответственность за безопасность в этих вопросах исключительно ложится на страну, где происходят подобные события. Террористические действия и акты вандализма армян должны быть решительно осуждены государствами, где произошел инцидент, правоохранительные органы этих стран должны серьезно расследовать факты насилия против наших соотечественников и принять конкретные меры.

Армянские террористы совершили более 235 терактов в 22 странах, убили 24 турецких дипломатов. Мировое сообщество не должно молчать об этой несправедливости и выразить свое отношение. И если мировая общественность не даст правовую оценку актам вандализма армянских радикальных групп, то это приведет к их активизации, что будет способствовать еще большей эскалации напряженности».

(Текст: Кямаля Сеидова.)