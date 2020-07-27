В Азербайджане пройдут совместные с Турцией широкомасштабные военные учения

БАКУ /Trend/ - В соответствии с Соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, согласно годовому плану, в Азербайджане пройдут совместные широкомасштабные тактические и летно-тактические учения с боевой стрельбой с участием сухопутных войск и Военно-воздушных сил обеих стран, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

В совместных учениях будут задействованы личный состав, бронетехника, артиллерийские установки и минометы, а также военная авиация и средства противовоздушной обороны армий двух стран.

Согласно плану, учения с привлечением сухопутных войск пройдут с 1 по 5 августа в Баку и Нахчыване, а с участием военной авиации - с 29 июля по 10 августа в Баку, Нахчыване, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе.

(Текст: Кямаля Сеидова)