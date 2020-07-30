Минобороны Турции распространило видеоматериал о совместных военных учениях с Азербайджаном (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Министерство национальной обороны Турции распространило видеоматериал о совместных военных учениях с Азербайджаном.
Как сообщает в четверг Trend, кадры видеоматериала на официальном сайте министерства дают четкое представление о масштабах учений.
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