МИД: Азербайджан продолжает опираться на Хельсинкский заключительный акт в стремлении восстановить свою территориальную целостность

БАКУ /Trend/ - Азербайджан продолжает опираться на Хельсинкский заключительный акт в стремлении восстановить свою территориальную целостность.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана в связи с 45-й годовщиной подписания Хельсинкского заключительного акта.

"1 августа исполняется 45-я годовщина подписания Хельсинкского заключительного акта. По прошествии 45 лет Акт и заложенный в нем основной принцип регулирования межгосударственных отношений остаются фундаментом Европейского порядка и не могут быть пересмотрены.Заключительный акт определяет неиспользование угрозы и неприменение силы против территориальной целостности и международно признанных границ как основу межгосударственных отношений. Акт запрещает присвоение территорий государств в противовес международного права. Согласно Хельсинкскому заключительному акту ни одна оккупация и присвоение территорий не признаются законными", - говорится в сообщении МИД.

В заявлении подчеркивается, что с первых дней после восстановления своей независимости Азербайджан столкнулся с прямой угрозой своему суверенитету и территориальной целостности, и поэтому придает особое значение ОБСЕ, принципам и обязательствам, указанным в Хельсинкском заключительном акте.

"Данный Акт составляет основу четырех резолюций, принятых Советом безопасности ООН в 1993 году (№ 822, 853, 874 и 884) по мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта," отмечается в заявлении,

Далее в документе говорится, что Азербайджан отмечает 45-ю годовщину подписания Хельсинкского заключительного акта и продолжает опираться на Акт в стремлении восстановить свою территориальную целостность и неприкосновенность своих международных границ.

"Азербайджан опирается на поддержку и солидарность стран-членов ОБСЕ в деле защиты этих фундаментальных принципов Хельсинкского заключительного акта", отмечается в заявлении МИД.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)