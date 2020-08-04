Назван объем средств в Фонде помощи ВС Азербайджана на 1 августа

БАКУ /Trend/ - На 1 августа текущего года в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана собраны средства в размере 112.759.464,65 маната, 213.577,88 доллара США, 18.341,0 евро и 5000,0 рублей, передает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Напомним, что Фонд помощи Вооруженным силам создан Указом Президента Азербайджанской Республики от 17 августа 2002 года.