Генсеку ООН направлено письмо в связи с продолжающей агрессией Армении против Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Постоянный представитель Азербайджана в ООН Яшар Алиев направил Генеральному секретарю ООН письмо в связи с продолжающей агрессией Армении против Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, в письме говорится, что 12 июля 2020 года Вооруженные силы Армении, грубо нарушив нормы международного права, с применением тяжелой артиллерии и минометов, предприняли атаку в направлении Товузского района Азербайджана. В последующие дни густонаселенные села Агдам, Дондар Гушчу и Алибейли Товузского района подверглись обстрелу. В результате армянской агрессии погиб 76-летний житель села Агдам Азиз Азизов. Также погибли 12 солдат и офицеров Вооруженных сил Азербайджана, многочисленные граждане Азербайджана получили ранения. Гражданским объектам в этом районе был нанесен серьезный ущерб.