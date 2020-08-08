Шахбаз Мурадов удостоен "Почетного диплома Президента Азербайджана" - Распоряжение
Политика 8 августа 2020 14:58 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о награждении Шахбаза Муса оглу Мурадова "Почетным дипломом Президента Азербайджана" за продолжительную эффективную деятельность в развитии науки в Азербайджане.
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