Азербайджанская делегация наблюдает за президентскими выборами в Беларуси (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня азербайджанские парламентарии, прибывшие в Беларусь в качестве международных наблюдателей на президентских выборах по линии ПА СНГ, встретились с представителями беларусских общественных организаций.

Как сообщает Trend со ссылкой на "Беларусь Сегодня", на встрече приняли участие представители Федерации профсоюзов, Республиканского общественного объединения "Белая Русь" и Союза молодежи Беларуси.

Председатель Центральной контрольной комиссии БРСМ Екатерина Петрашкевич до заседания заявила журналистам, что процесс голосования на избирательных участках в Беларуси организован в соответствии с Избирательным кодексом.

На встречах был проведен обмен мнениями о состоянии подготовки к президентским выборам в Беларуси, демократических возможностях, созданных для всех кандидатов на выборах, и условиях, созданных для свободного волеизъявления граждан Беларуси.

Отметим, что в состав азербайджанской делегации для наблюдения за президентскими выборами в Беларуси 9 августа входят постоянный представитель Милли Меджлиса Азербайджана в Межпарламентской ассамблее СНГ, заместитель генерального секретаря Совета Айдын Джафаров, депутаты Милли Меджлиса Азер Бадамов, Нагиф Хамзаев, Арзу Нагиев и Кямран Байрамов.