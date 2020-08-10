Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон Азербайджана "О гранте"
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал закон о внесении изменений в закон Азербайджана "О гранте".
Согласно изменению, в статью четыре закона "О гранте" вносится часть 4-3 в следующего содержания:
"4-3. Неправительственные организации в соответствии со статьей 24-3 закона Азербайджана "О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)" могут обратиться для регистрации грантовых контрактов (постановлений ) посредством электронной информационной системы соответствующего органа исполнительной власти.".
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