Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии отправки в море опорного блока месторождения «Карабах» (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3)

БАКУ /Trend/ - 10 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии отправки в море опорного блока месторождения "Карабах" на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики Ровнаг Абдуллаев и генеральный директор компании "BOS Shelf" Ихтияр Ахундов проинформировали Президента Азербайджана Ильхама Алиева о проделанной работе.

Было отмечено, что опорный блок "Карабах" построен компанией "BOS Shelf" SOCAR на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева. Установка предназначена для разведки и добычи нефти и газа. Опорный блок изготовлен в виде металлической конструкции сетевого типа с целью поддержания верхней части и палубной площадки стационарного морского основания, которое будет сооружено на месторождении "Карабах". Данный блок будет установлен на участке, где глубина моря составляет 182 метра. Сооружение опорного блока сыграет важную роль в осуществлении добычи нефти и газа в глубинных пластах месторождения "Карабах".

Глава государства привел в действие механизм отправки опорного блока в море.

Отметим, что изготовленный по проекту "Карабах" опорный блок является крупнейшей в истории SOCAR подводной конструкцией, как по размерам, так и по весу. Общий вес конструкции, которая будет погружена на транспортную баржу STB-1, составляет 16 тысяч тонн. Строительство блока осуществлялось в течение двух лет. Один из важных факторов в процессе изготовления конструкции заключается в участии местных специалистов. Так, 95 процентов занятых на строительстве опорного блока составляли местные специалисты.

Месторождение "Карабах" расположено в южном бассейне Каспийского моря, северной части Абшеронского архипелага. В 1997-1998 годах Каспийский международный консорциум нефтяных компаний проводил буровые работы на месторождении. В 2020 году в результате совместной буровой операции SOCAR и компании "Equinor" это месторождение было открыто именно как нефтяное месторождение. Запасы нефти на месторождении "Карабах" составляют 60 миллионов тонн. На месторождении планируется пробурить 6 нефтяных, 3 газовые и 3 водонагнетательные скважины. Месторождение "Карабах" является одним из богатейших углеводородных месторождений Азербайджана.

Сдача в эксплуатацию этого месторождения внесет большой вклад в более успешную реализацию нефтяной стратегии Азербайджана и увеличение нефтяных доходов нашей страны.

После ознакомления с опорным блоком Президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению.

-Господин Президент, сегодня в море отправлен опорный блок месторождения "Карабах". Что Вы можете сказать о значении этого важного события?

-Это очень знаменательное событие. Сегодня дается старт морским работам на месторождении "Карабах". Это очень важный этап в разработке месторождения. Эта гигантская установка построена азербайджанскими специалистами в нашей стране и сегодня уже отправляется в море. Уверен, что верхняя часть основания также будет своевременно построена, и мы, таким образом, приступим к полномасштабной разработке месторождения "Карабах".

В результате реализации нефтяной стратегии Гейдара Алиева в 1990-х годах был подписан контракт о долевом разделе. В 1990-х годах на этом месторождении были пробурены 3 скважины. Однако зарубежные партнеры не поверили в эффективность месторождения "Карабах", контракт был расторгнут, и месторождение покинуто. Однако наши специалисты были абсолютно уверены в том, что данное месторождение имеет огромный потенциал, и жизнь подтвердила это. Пробуренная в этом году четвертая скважина стала эффективной, таким образом, месторождение было полностью открыто.

Должен также сказать, что это первое нефтяное месторождение, открытое в Азербайджане в период независимости. Потому что месторождения "Азери", "Чираг", "Гюнешли" были открыты в советский период. Месторождения "Шахдениз" и "Абшерон" - газоконденсатные. Это – первое нефтяное месторождение, а эта гигантская установка является первой крупнейшей установкой, построенной на Каспийском море. Поэтому о значении данного проекта можно говорить долго. Конечно, это – результат нашей успешной политики, так как, несмотря на то, что иностранные нефтяные компании вкладывают в Азербайджане крупные инвестиции с 1994 года, интерес иностранных инвесторов к нефтегазовой промышленности, нефтегазовому потенциалу Азербайджана до сих пор не угасает, напротив, возрастает. Уверен, что в предстоящие годы "Карабах" и другие месторождения будут успешно эксплуатироваться и приносить нашей стране большую пользу.

-Эта крупная установка имеет очень сложную и гигантскую конструкцию. Как Вы расцениваете значение инженерно-технологических характеристик установки?

-Да, это действительно очень сложная конструкция, вес установки превышает 16 тысяч тонн, а высота составляет около 190 метров. Если учесть, что территория, где расположено месторождение "Карабах", относится к глубоководной части Каспийского моря, то, конечно, в строительстве такой гигантской установки была большая потребность. Должен также сказать, что глубина воды в месте расположения месторождения "Карабах" составляет 180 метров. Считаю, что именно поэтому в советское время на месторождении нефть и газ не добывали, потому что в советское время таких технологий у нас не было. Неприкосновенными – для периода независимости - остались и месторождения "Азери", "Чираг" и глубоководная часть месторождения "Гюнешли". В противном случае, наши морские месторождения, как и месторождения на суше, полностью опустели бы, и энергетических ресурсов для развития независимого Азербайджана не осталось. Поэтому тот факт, что после открытия месторождения "Карабах" работы там не проводились, конечно, стало большим подарком для независимого Азербайджана. Мы можем проводить эти работы именно в результате осуществляемой сегодня политики. Так что это – гигантская и очень сложная в технологическом и инженерном отношении конструкция. Рад, что ее построили азербайджанские специалисты. Абсолютное большинство работ выполнено азербайджанскими специалистами, рабочими.

Должен также отметить, что в настоящее время на заводе глубоководных оснований работают около 5 тысяч человек. Строительство этой гигантской установки и установок, используемых в других проектах, полностью обеспечивает здесь занятость. Я сейчас поинтересовался, мне сообщили, что средняя заработная плата работников здесь составляет примерно 1200-1500 манатов. Это предприятие требует высочайшего профессионализма. Так что данная установка еще раз демонстрирует нашу силу. Это – чисто азербайджанское производство, и оно будет служить Азербайджанскому государству и народу.

- А когда ожидается добыча на месторождении "Карабах"?

-Если все пойдет по плану, то считаю, что через два года – в конце 2022 года - должны быть добыты первые газ и нефть. Нефтяной потенциал месторождения "Карабах" оценивается на уровне 60 миллионов тонн. Но я абсолютно уверен, что в процессе разработки эта цифра возрастет. Об этом позволяет говорить то, что месторождение "Карабах" расположено рядом с месторождениями "Азери", "Чираг" и "Гюнешли", расстояние не очень большое. Помню, когда в 1994 году готовился контракт по месторождениям "Азери", "Чираг" и "Гюнешли", зарубежные партнеры оценили потенциал данных месторождений в объеме 511 миллионов тонн нефти. Однако жизнь показала, - и сегодня это подтвердилось, - что потенциал месторождений "Азери", "Чираг", "Гюнешли" превышает 1 миллиард тонн нефти. Поэтому этот и другие геологические факторы позволяют говорить о том, что объем природных ресурсов на месторождении "Карабах" больше. Что же касается добычи, то на этом месторождении ежегодно будут добываться по меньшей мере 1,5 миллиона тонн нефти и 1,5-1,8 миллиарда кубометров газа. Конечно, это принесет большую пользу сохранению стабильности нефтедобычи и увеличению добычи газа в Азербайджане.

-В настоящее время в Азербайджане осуществляются и другие гигантские нефтегазовые проекты. Каков уровень их реализации?

-Могу сказать, что все проекты успешно реализуются. Сегодня мне коротко доложили об этом. Как вам известно, все работы по разработке месторождений "Азери", "Чираг" и "Гюнешли" идут по плану. Построенная здесь новая платформа свидетельствует о том, что долгосрочная разработка этих месторождений – уже реальность. Как вам известно, срок контракта продлен, Азербайджан получает от этого большую выгоду, нам выплачен бонус в несколько миллиардов долларов.

Сохранение добычи на месторождениях "Азери", "Чираг" и "Гюнешли" стабильной, конечно, является для нас важным вопросом. В то же время азербайджанской общественности следует знать, что значительная часть нашего газового потенциала формируется за счет месторождений "Азери", "Чираг" и "Гюнешли". Потому что добываемый там газ включается в нашу общую систему. Поэтому все работы, связанные с "Азери", "Чираг" и "Гюнешли", идут по плану, это месторождение является нашим основным источником дохода. Это должен знать каждый.

Также успешно реализуется проект "Шахдениз-2". Это – одно из крупнейших в мире газоконденсатных месторождений. Как вам известно, полномасштабная разработка "Шахдениз-2" принесет нам дополнительно 16 миллиардов кубометров газа. Мы будем обеспечивать собственные потребности, а также появится большой объем для экспорта.

В следующем году ожидается добыча первого газа на газоконденсатном месторождении "Абшерон". Разработка месторождения "Абшерон" будет производиться в два этапа. В результате реализации первого этапа планируется добывать 1,5 миллиарда кубометров газа, который будет потребляться в Азербайджане, так как наш растущий промышленный потенциал диктует необходимость дополнительных ресурсов. Поэтому 1,5 миллиарда кубометров газа будут потребляться внутри страны. Мы также приближаемся к началу второго этапа разработки месторождения "Абшерон". Добыча на этом этапе, наверное, будет в 3-4 раза больше. Это тоже окажет позитивное влияние на наш газовый потенциал.

По графику идут работы на месторождении "Шафаг-Асиман". Сейчас проводятся буровые работы. Это месторождение также имеет очень большой потенциал. Конечно, буровые работы покажут точный объем запасов. Однако помню, когда я еще работал в Нефтяной компании, наши специалисты отмечали, что объем запасов газа там составляет примерно 400-500 миллиардов кубометров. Во всяком случае, считаю, что буровые работы в скором времени завершатся, и мы будем иметь более точную информацию об этом.

Конечно, наше основное внимание сейчас направлено на завершение Южного газового коридора. Этот проект также успешно реализуется. Уже завершается его четвертый и последний проект – ТАР. Таким образом, считаю, что через несколько месяцев по инициативе Азербайджанского государства и в результате широкомасштабного международного сотрудничества полностью завершится строительство связанных друг с другом трех газопроводов протяженностью 3500 километров, и азербайджанский газ уже будет поставляться на европейское пространство. Таким образом, Южный газовый коридор будет полностью сдан в эксплуатацию. Для нас это очень важное и, считаю, историческое событие, так как оно позволит обеспечить полную разработку месторождения "Шахдениз".

Должен также отметить, что без строительства Южного газового коридора инвестор не вложил бы средств ни в этот, ни в какой-либо другой проект, или же стал сомневаться. Потому что, к примеру, для экспорта газа, который будет добываться на газоконденсатном месторождении "Абшерон", так же, как и на месторождении "Карабах" и других месторождениях, нужен маршрут. Поэтому значение Южного газового коридора не ограничивается лишь проектом "Шахдениз". Без реализации данного проекта наша энергетическая политика могла бы остаться незавершенной. Но сегодня наша энергетическая политика полностью обеспечивает интересы страны. Месторождение "Шахдениз" еще по меньшей мере сто лет будет оснащать газом Азербайджан и партнерские страны. в то же время мы намерены расширить географию экспорта. Газ с месторождения "Шахдениз" будет поставляться в Грузию, Турцию, Болгарию, Грецию и Италию. Если в Албании появится газовая сеть, то и Албания станет нашим естественным партнером, мы можем экспортировать газ и туда. Можно поставлять азербайджанский газ в другие соседние страны – страны Балканского региона.

Поэтому Южный газовый коридор является нашим историческим достижением, и до его завершения остается немного времени. Еще раз хочу сказать, что работа, проводимая на всех наших месторождениях, осуществляется целенаправленно. Один проект обусловливает другой. Если бы в 1994 году не был подписан контракт по "Азери-Чираг-Гюнешли", то ни о каком другом проекте не могло быть и речи. Если бы не был подписан контракт по "Шахдениз", то сегодня мы не могли обеспечить свою энергетическую безопасность, не говоря уже об энергетической безопасности других стран, так как "Шахдениз" является для нас основным источником. Выполняя всю эту работу, мы составляем новую энергетическую карту Евразии. Азербайджан на протяжении долгого времени останется стратегическим партнером для многих стран.

-Господин Президент, месторождение, куда отправлен этот опорный блок, носит имя дорогого и родного для всех нас Карабаха. Просим поделиться мнением об этом.

-Считаю, что это имеет символическое значение. Потому что, как вам известно, Азербайджан подписал с зарубежными партнерами контракты по многим месторождениям, однако не все они были эффективными. Реализация многих из них уже остановлена, их исполнение прекращено, пробуренные скважины не оправдали наших надежд. Что же касается разработки месторождения "Карабах", то, еще раз хочу сказать, всегда была уверенность в том, что здесь имеется большой потенциал, есть большие запасы нефти и газа. Но, как я уже сказал, в 1990-х годах были пробурены три скважины, иностранные партнеры уже заявили, что дальнейшие инвестиции будут неэффективными, таким образом, месторождение "Карабах" было покинуто. На самом деле мы ничего не потеряли, так как в тот разведочный период Азербайджан не взял на себя никаких финансовых обязательств. Напротив, даже неудачный результат – это тоже результат, он дал нам дополнительные геологические данные. Сегодня Азербайджан возвращается на покинутое в свое время – в 1990-х годах - месторождение "Карабах", и этот гигантский опорный блок является наглядным доказательством этого.

В то же время в начале 1990-х годов тогдашнее руководство Азербайджана – тандем НФА-Мусават - позволило оккупировать наши земли. То есть, в результате их измены, предательства, дезертирства наши земли оказались под оккупацией. Азербайджан, если можно провести такую аналогию, покинул Карабах. В 2016 году мы вернули часть наших земель, прогнали оккупантов с этих земель, на эти территории вернулась жизнь, вернулись граждане, вернулся Азербайджан. Уверен, что Азербайджан вернется на родные земли, на карабахскую землю. Наша территориальная целостность будет полностью восстановлена. Как сегодня мы возвращаемся на покинутое в свое время месторождение "Карабах", точно так же мы вернемся на родную карабахскую землю. Карабах наш, Карабах – это Азербайджан!

-Большое спасибо, господин Президент. Благодарим Вас.

-Спасибо.