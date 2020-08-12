Глава МИД Азербайджана дал интервью телеканалу CNN Turk (версия 2)

Политика 12 августа 2020 13:29 (UTC+04:00)
Глава МИД Азербайджана дал интервью телеканалу CNN Turk (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:20)

БАКУ /Trend/ - Продолжается визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Турцию.

Как сообщает в среду Trend, глава МИД дал интервью каналу CNN Turk, в ходе которого были затронуты турецко-азербайджанские отношения, последние события на азербайджано-армянской границе и другие вопросы.

В своем интервью Джейхун Байрамов, отметив, что с 12 июля вооруженные силы Армении осуществили очередную провокацию в направлении Товуза на азербайджано-армянской границе, подчеркнул, что у этой провокации были очень четкие политические и военные цели. По словам главы внешнеполитического ведомства Азербайджана, создавая новый очаг напряженности на границе между двумя странами в регионе за пределами Нагорного Карабаха, армянское государство стремилось вовлечь сюда политические организации, членами которых оно является, а также другие государства — члены этих организаций.

"В то же время, создав новый источник конфликта, руководство Армении пыталось отвлечь население от социально-экономической напряженности в результате воздействия пандемии на страну".

С другой стороны, Армения пыталась создать этот конфликт именно в направлении, где проходят крупные региональные проекты", - сказал Джейхун Байрамов.

Министр отметил, что в результате решительного отпора азербайджанской армии армянские воинские подразделения были отброшены назад, и эта провокация была предотвращена. К сожалению, в результате армянской провокации погибли азербайджанские военнослужащие.

"Еще раз выражаю соболезнования их родным, близким и народу Азербайджана."

В ходе этой провокации армянская сторона вновь раскрыла свою террористическую сущность. Армянская армия обстреляла населенные пункты, убив 76-летнего жителя села. Однако, это не первый такой случай, это действия, к которым, как правило, прибегают армянские военные подразделения. Это еще раз свидетельствует о террористической натуре армянского государства.

Это та же самая Армения, которая совершила множество террористических актов в мире, поддерживая АСАЛА и другие террористические организации, и братская Турция также стала жертвой этих террористических атак.

Армения широко использовала терроризм и при оккупации Нагорного Карабаха и прилегающих территорий", - добавил Джейхун Байрамов.

Отметим, что со вчерашнего дня начался официальный визит Джейхуна Байрамова в Турцию, в рамках которого он провел встречи с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Эльдар Джанашвили, Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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