Азербайджанские участники конкурса «Танковый биатлон» отправились в Москву

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские военнослужащие отправились в Москву для участия в конкурсе "Танковый биатлон", который состоится в рамках соревнований "Армейские международные игры-2020".

Как сообщили в четверг Trend в министерстве обороны, конкурс будет проводиться с 23 августа по 5 сентября.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)