Азербайджанские участники конкурса «Танковый биатлон» отправились в Москву
БАКУ /Trend/ - Азербайджанские военнослужащие отправились в Москву для участия в конкурсе "Танковый биатлон", который состоится в рамках соревнований "Армейские международные игры-2020".
Как сообщили в четверг Trend в министерстве обороны, конкурс будет проводиться с 23 августа по 5 сентября.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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