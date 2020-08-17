Аурелия Григориу: Минскую группу ОБСЕ пора распустить как не справляющуюся с целями и задачами

БАКУ /Trend/ - Минскую группу ОБСЕ пора распустить как не справляющуюся с целями и задачами, поставленными при её создании, сказала Trend в понедельник председатель Общественной палаты Молдовы, политический деятель Аурелия Григориу.

«К великому сожалению, Минская группа никакого влияния на происходящие процессы не оказывает. Давно очевидна её полная недееспособность. Создаётся впечатление, что единственной целью данной группы является способствование всяческому затягиванию решения по существу вопроса об устранении агрессора с оккупированных территорий и восстановления территориальной целостности Азербайджана. Данная структура, на мой взгляд, обязана следить и способствовать реализации мирного урегулирования кризиса на основе принципов, обязательств и положений ОБСЕ. Ведь целью создания группы стран-членов ОБСЕ было именно возглавить поиск путей мирного урегулирования карабахского конфликта. Где же достойная реакция Минской группы на июльские события на азербайджано-армянской границе, кроме общих слов сожаления и обеспокоенности? Где конструктивные предложения и международная реакция на нарушения, допускаемые нейтральными странами?» - отметила она.

По словам Григориу, уже всем очевидно, что МГ ОБСЕ совершенно недееспособна.

«Почему со стороны ОБСЕ не используются и не применяются все предусмотренные международным правом механизмы воздействия на страну-агрессора? Потому что не хотят разобраться в истинных причинах создавшейся ситуации, устранить причину, а не создавать видимость борьбы с последствиями, причем еще и однобоко и формально сформулированными. Призывы Минской группы договариваться не выдерживают никакой критики. Как и о чем можно договариваться с агрессором и оккупантом? Минскую группу пора распустить как не справляющуюся с целями и задачами, поставленными при её создании. Настало время организации новой структуры, в которую должны, на мой взгляд, войти авторитетные страны мирового сообщества, способные оказать действенное содействие разряжению напряженности, восстановлению территориальной целостности Азербайджана - страны, страдающей от действий агрессора, и возвращению ситуации в рамки обеспечения соблюдения международного права», - сказала она.

(Автор: Ляман Зейналова)

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