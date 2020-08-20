Состоялся виртуальный форум Объединения национальных новостных агентств ОИС (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Объединение национальных новостных агентств (UNA) Организации исламского сотрудничества (ОИС) провело виртуальный форум на тему "Пути тесного сосуществования и толерантности между разными религиями и культурами в период пандемии".

Как передает в четверг Trend, в работе форума приняли участие руководители и представители национальных информационных агентств, официальные лица и дипломаты из порядка 50 стран.

Генсек Всемирной исламской лиги Мухаммад бин Абдулькерим Аль-Исса рассказал о работе возглавляемой им организацией в направлении укрепления сосуществования и толерантности в период пандемии. Он также подчеркнул важность усиления борьбы с исламофобией, религиозным радикализмом и экстремизмом, уважения национально-духовных, религиозных и мультикультуральных ценностей.

Выступившие на форуме, который продолжился дискуссиями, подчеркнули меры, принимаемые в их странах в связи с развитием мультикультурализма, толерантности и религиозной терпимости в период пандемии.

Выступив на мероприятии член исполнительного совета UNA, председатель правления Азертадж Аслан Асланов, отметил значение международных мероприятий, форумов, организованных в Азербайджане по инициативе и при поддержке Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой для пропаганды в мире примера толерантности Азербайджана, ценностей сосуществования. А.Асланов подчеркнул, что хотя традиционные мероприятия отложены из-за пандемии, люди, используя виртуальные возможности, проводят форумы, делятся мнением и опытом. "Глобальному кризису не удалось нарушить взаимное согласие, дружбу людей, напротив, он временно перенес их из традиционной формы выражения в виртуальный мир. Мы верим, что совместными усилиями человечество с честью преодолеет и эту беду", - отметил А.Асланов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)