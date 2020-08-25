О деятельности азербайджанской диаспоры в Латвии (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Азербайджанская молодежь в Латвии достаточна активна, сказал представитель азербайджанской диаспоры в стране Амиль Салимов.

Салимов представляет и активно занимается деятельностью азербайджанской диаспоры в Латвии. С 2006 года возглавляет азербайджанское молодежное общество "Азери". Он также является латвийским координатором Координационного совета азербайджанцев стран Балтии.

Салимов представлял азербайджанскую диаспору в Латвии на Конгрессе азербайджанцев мира, проходившим в Баку.

«Азербайджанская молодежь в Латвии достаточна активна. В Риге большое количество студентов из Азербайджана. Все они нас активно поддерживают. За последние месяцы по всему миру прошли многочисленные мирные акции против армянской агрессии в отношении Азербайджана. Азербайджанская молодежь в Риге также не осталась в стороне от этих событий. Более 20 машин устроили автопробег в центре Риги, размахивая азербайджанскими флагами. Участники акции требовали положить конец армянскому терроризму и призывали мировое сообщество приложить все усилия для скорейшего восстановления территориальной целостности Азербайджана. Самое интересное, что эта акция была организована самими же студентами. Мы также информируем латвийскую общественность о различных азербайджанских праздниках, о богатой культуре, а также о черных датах в истории азербайджанского народа - трагедии 20 Января, Ходжалинском геноциде», - сказал он.

В этом году Салимов выдвигает свою кандидатуру в депутаты в Рижскую думу от партии "Альтернатива".

«Это самая молодая центристская партия. Я зарегистрирован в списке под номером восемь. Выступаю за сплочённость, честность, прозрачность и ответственный подход в управлении столицей.

Программа нашей партии «Альтернатива» весьма разноплановая. Ее цель – сделать Ригу одной из самых прогрессивных и комфортных для жизни столиц Европы. Для этого мы будем бороться с коррупцией, качественно отремонтируем все магистральные дороги, перенаправим 10 миллионов евро от платных парковок в центре Риги на создание бесплатных районных паркингов, построим для молодых семей доступное жилье, чтобы молодежь не уезжала в другие страны из-за того, что у них нет крыши над головой. Возобновим 50-процентное софинансирование реновации многоквартирных домов, установим датчики качества воздуха по всей Риге, способные распознавать, в том числе, и неприятные запахи», - сказал он.

Салимов отметил, что в планах также строительство новых спортивных и детских площадок.

«Рига начинается с районов. Мы внимательно выслушиваем жителей каждого из них. У нас есть подробный план для каждого конкретного района и множество различных идей по преобразованию социальной и экономической сфер. Если меня изберут в Рижскую Думу, мы сможем и будем сотрудничать с Баку. Что касается непосредственно моей деятельности в рамках работы с диаспорой, то я очень плотно сотрудничаю с Азербайджаном и эти отношения будут развиваться. Я готов к сотрудничеству и обмену опытом с Баку в сфере управления городом. А также я мечтаю о том, чтобы азербайджанцы, которые родились в Риге во втором, третьем поколении, не забывали свой родной язык, свою культуру, уважали азербайджанские ценности и передавали все это следующим поколениям. Это и есть моя основная цель и задача, как координатора Координационного совета азербайджанцев стран Балтии и руководителя молодежного общества «Азери», - подытожил Салимов.

Отметим, Амиль Салимов родился в 1985 году в Риге, в азербайджанской семье. Является гражданином Латвии и свободно владеет четырьмя языками, включая свой родной азербайджанский язык. Имеет высшее образование в сфере экономики и предпринимательской деятельности.

Его родители – уроженцы Уджарского района Азербайджана. Душой он живет в Азербайджане, как только появляется возможность посещает Баку. Это бывают и деловые и личные поездки, встречи с родными, близкими и друзьями, у него очень много родственников в Азербайджане.