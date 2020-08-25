Азербайджан в числе стран с комфортным инвестиционным климатом - депутат

БАКУ /Trend/ - Выступление Президента Ильхама Алиева на видеоприеме новых глав ИВ 24 августа является программой и дорожной картой не только для новоназначенных глав исполнительных властей, но и для чиновников в целом и предпринимателей, осуществляющих деятельность в частном секторе.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азер Бадамов.

По его словам, глава государства подробно изложил, что должен делать каждый чиновник, чтобы заслужить уважение в обществе, иметь моральное право руководить командой.

"То есть, сказав "все государственные чиновники во главе с Президентом являются слугами народа", глава государства вновь довел до сведения каждого чиновника, в чем заключаются его обязанности. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, как должны себя вести с людьми назначенные чиновники и их близкие, то есть всегда быть на людях, вести себя скромно, не быть высокомерными с людьми, наряду со своими родственниками избегать поступков могущих вызвать раздражение в обществе, своим поведением подавать другим пример.

Чиновник не должен рассматривать свою должность как источник дохода, не должен угнетать гражданина, предпринимателя, а наоборот, должен помогать предпринимателям в расширении их деятельности. В выступлении главы государства основными мотивами также стало то, что в кадровых назначениях следует отдавать предпочтение людям не по принципу родственных связей и личной лояльности, но патриотизму и профессиональным качествам, а также приверженности национальным интересам и ценностям ", - подчеркнул Азер Бадамов.

По его словам, в обращении к предпринимателям глава государства подчеркнул, что предприниматели должны платить только государственные налоги, и кроме этого никому никаких средств не должны. Президент Ильхам Алиев также отметил недопустимость теневой экономики, двойной бухгалтерии, а в противном случае такие предприниматели должны нести ответственность.

"Мы живем в условиях рыночной экономики, и в этом случае государственные доходы должны формироваться в основном за счет налогов, собираемых с частного сектора. Если предприниматели увеличат свои доходы, им придется платить больше налогов государству. В то же время крупным бизнесменам следует отказаться от зарубежных инвестиций и отдавать предпочтение внутренним капиталовложениям.

Страны всего мира борются за привлечение инвестиций. Азербайджан в числе стран, с комфортными условиями для инвестиции. Об этом говорится в отчете Всемирного банка Doing Business. Особенно в такое время, когда цены на нефть на мировых рынках упали, а глобальная пандемия втягивает мировую экономику в кризис, вложение инвестиций нашими бизнесменами в стране, создание новых предприятий и рабочих мест — сегодня важный для страны вопрос.

В стране есть обширный потенциал для вложения инвестиций. Государство создало необходимую инфраструктуру для создания в регионах перерабатывающих предприятий, развития производств с использованием местного сырья. Главы местных органов исполнительных властей должны создавать условия для привлечения местных и иностранных инвестиций в регионы, которые они представляют, и поддерживать предпринимателей. Разумеется, выступление главы государства выслушали все чиновники и предприниматели. Следуя указаниям и рекомендациям Президента Ильхама Алиева, каждый пересмотрит свои действия. Каждый гражданин, независимо от своего положения и социального статуса обязан служить укреплению независимости страны, структуры государства, развитию экономики и социальной политики", - добавил Азер Бадамов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)