Залам заседаний Милли Меджлиса Азербайджана даны названия (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса (парламента) Сахиба Гафарова подписала распоряжение, в соответствии с которым даны названия помещениям, где проводятся встречи, и залам заседаний административного здания, сообщает в четверг Trend со ссылкой на отдел по прессе и связям с общественностью парламента.

Согласно распоряжению, с целью внесения вклада в дело сохранения и передачи из поколения в поколение историко-культурного наследия азербайджанского народа и азербайджанского государства, помещениям, где проводятся встречи, даны названия "İpək yolu" и "Odlar yurdu" , а залам заседаний - "İstiqlal", "Respublika", "Qarabağ", "Xəzər" и "Xarı bülbül".

Отметим, что в административном здании Милли Меджлиса функционирует зал пленарных заседаний, позволяющий использовать достижения современных технологий для работы депутатов, а также зал, который носит имя общенационального лидера Гейдара Алиева.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)