Президент Грузии поздравила Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву

БАКУ /Trend/ - Президент Грузии Саломе Зурабишвили направила Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой поздравительное письмо по случаю дня рождения.

"Ваше превосходительство, дорогая Мехрибан,

Мне очень приятно от имени грузинского народа и от себя лично поздравить Вас с днем рождения.

Сегодня представилась хорошая возможность еще раз вспомнить работу, проводимую Вами на протяжении многих лет для сближения наших стран.

Наша встреча во время моего прошлогоднего визита в Азербайджан распахнула двери для сотрудничества в предстоящие годы.

Азербайджан и Грузия - соседние страны, связанные друг с другом давней дружбой, многовековой совместной борьбой и общими интересами. Наше партнерство основано на честности.

Глубоко сожалею, что Ваш день рождения совпал со временем, когда в мире все еще бушует пандемия COVID-19.

Однако, как мы говорили с Президентом Ильхамом Алиевым в апреле этого года, мировая общественность победит этот вирус именно благодаря солидарности и международному сотрудничеству.

Пользуясь случаем, еще раз выражаю глубокие соболезнования родным и близким людей в Азербайджане, ушедших из жизни из-за этого невидимого врага.

Убеждена, что мир преодолеет этот кризис благодаря международной солидарности и прочному единству и станет еще сильнее. С нетерпением ожидаю встречи с Вами в Грузии после окончания пандемии.

Госпожа Первый вице-президент, разрешите по случаю дня рождения передать Вам и Вашей семье пожелания здоровья, неисчерпаемой энергии и благосостояния", - говорится в поздравительном письме.