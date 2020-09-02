﻿Минобороны: Доводы, касающиеся якобы переброски боевиков из Сирии в Азербайджан - явная дезинформация

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана выразило отношение по поводу предвзятой статьи, опубликованной в электронной версии российского издания «Независимая газета» от 1 сентября 2020 года, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны.

"Российское издание "Независимая газета", опубликовав статью под названием "Сирийские боевики в Азербайджане готовятся к блицкригу в Армении", представило информацию, полностью несоответствующую действительности. Автор статьи Владимир Мухин, исходя из принципа "чем больше и чудовищнее ложь, тем быстрее в нее поверят", ввел в заблуждение читателей, не ссылаясь на какой-либо достоверный источник и не приводя убедительных фактов. Мы категорически отвергаем указанные в статье ложные измышления о том, что якобы "в Нахчыване де-факто уже есть турецкая военная база, усиленная боевыми самолетами", и о "переброске в Азербайджан около 500 сирийских боевиков, в основном туркоманов".

Все приведенные в упомянутой статье доводы, особенно касающиеся якобы переброски боевиков из Сирии в Азербайджан - явная дезинформация и ни в коем случае не отражают действительность. Эта статья носит заказной характер, является преднамеренной и клеветнической", - говорится в сообщении.

Министерство обороны Азербайджана официально заявляет, что на территории страны нет военных баз иностранных государств или какой-либо другой незаконной вооруженной группировки: "Профессионализм и боевой опыт личного состава азербайджанской армии, а также имеющиеся на вооружении военная техника и боевые средства достаточны, чтобы в короткие сроки выполнить любую боевую задачу по освобождению оккупированных Арменией земель, и восстановить территориальную целостность страны. Азербайджанская Армия продемонстрировала это в ходе апрельских боев 2016 года, а также во время боевых операций, проведенных в 2018 году на Нахчыванском и в 2020 году на Товузском направлениях.

Мы порекомендовали бы "Независимой газете" сосредоточить свое внимание на поправках к закону Армении "Об обороне", которые вынесены на публичное обсуждение армянской общественности. Данный закон позволяет Армении, имеющей большие проблемы с мобилизационными ресурсами, создавать так называемые вооруженные ополчения на добровольной основе, куда могут быть даже привлечены и лица до 70 лет. Не исключено, что ссылаясь на данный закон, Армения тем самым узаконит вопрос комплектования своей армии наемниками и террористами, переброшенными из горячих точек Ближнего Востока, в частности из Сирии и Ливана, под видом народного ополчения".

Следует отметить, что официальный Ереван, заинтересованный в распространении подобной дезинформации, сознательно создает благоприятную почву для обострения ситуации в данном регионе, эскалации конфликта и открытого вовлечения в него большего числа сторон, говорится в сообщении.

(Текст: Кямаля Сеидова)